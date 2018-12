Feltámaszthatják a Barátok közt Zoltánját? A nézők fantáziája is beindult

És ha egy vi­aszbábut azonosított, mert Zoltán tanúvédelmi programban eltűnt, és új személyazonossággal él azóta egy másik kontinensen?"

Roppantul örülünk, hogy a nézőink figyelmét ennyire felkeltette Zoltán esetleges visszatérése, hiszen ez volt az al­ko­tók célja. Az pedig, hogy a közösségimédia-felületek is felkapták ezt a témát, külön öröm számunkra. Tényleg egészen elképesztő, hogy milyen te­óriák láttak napvilágot, úgy tűnik, nemcsak az írók, de a nézőink fantáziája is óriási. Sőt a színészeink is izgatottan várják, mi lesz a végkifejlet, a Berényi Miklóst alakító Szőke Zoltán pedig különösen boldog volt, hiszen Berényi Zoli keresése egyébként is rengeteg izgalmas és látványos jelenetben csúcsosodik majd ki. De ennél többet tényleg nem árulhatok el

A sorozatbeli Berényi Miklós már egy ideje küzd azzal a gondolattal, hogy a halálközeli élményei valóban jelek, amelyek azt üzenik, hogy bátyja, Zoltán bizony életben van. Jelenleg mindent az első rész végén autóbalesetben elhunyt legidősebb testvér megtalálására tesz fel – idézte fel a történet jelenleg talán legizgalmasabb szálát a Bors Még Halász Gábornak, a sorozat egykori Hoffer Misijének is van egy teóriája, amit a Facebook-on osztott meg:Az internetezők azonnal kaptak a kommenten, lám-lám, ha egy volt Barátok köztös is hozzászól, akkor itt valami na­gyon komoly dolog lehet a felszín alatt. A Facebookon csoport is alakult Berényi Zoli felkutatására.Én jó ötletnek tartanám Berényi Zoli visszahozatalát, rengeteg új történetszálat is hozhatna, akár még az én visszatérésemet is – mondta a lapnak a színésznő.A sorozat készítői persze a leg­titokzatosabbak.– mondta el a Barátok közt sajtófőnöke, Szabó Péter.