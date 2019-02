Felveszi a harcot az unalommal a Filmakadémia - Hétfő hajnalban osztják ki az Oscar-díjakat

Megtört a magyar sikerszéria. 2016-ban a Saul fia, 2017-ben a Mindenki című rövidfilm kapott Oscar-díjat, 2018-ban pedig a Testről és lélekről című dráma kapott jelölést. Idén egy magyar érintettségű alkotást sem jelöltek.

A Netflix nevet a végén?

Lady Gaga biztos befutó lehet

Botrány és unalom

Tarolnak a külföldi rendezők

Érdekességek az idei Oscar-gáláról

Idén a fekete-fehér mexikói Roma című dráma, Alfonso Cuarón önéletrajzi ihletésű alkotása, és a görög Jorgosz Lantimosz A kedvenc című történelmi drámája kapta a legtöbb, tíz-tíz jelölést a Filmakadémia díjaira.

Az élőben közvetített 91. Oscar-díj-átadót a Queen együttes fellépése nyitja meg.

A ceremónián olyan sztárok adják majd át az Oscar-szobrokat, mint Elsie Fisher, Michael B. Jordan, Michael Keaton, Helen Mirren, Tyler Perry, Pharrell Williams, Paul Rudd és Michelle Yeoh, Javier Bardem, Angela Bassett, Chadwick Boseman, Emilia Clarke, Laura Dern, Samuel L. Jackson, James McAvoy, Melissa McCarthy, Jason Momoa és Sarah Paulson.

Az amerikai Filmakadémia mintegy 8000 tagja adta le voksát a jelöltekre a 24 Oscar-kategóriában

Napszállta, Susotázs, Ruben Brandt, a gyűjtő – egyik alkotás sem kapott Oscar-jelölést idén, így – három év után először – nem szurkolhatunk magyar érintettségű film győzelméért. S bár a díjátadó nézettsége folyamatosan esik, a filmrajongó éjszakai baglyoknak még bőven tartogathat izgalmakat az este. A gálát Magyarországon élőben a Moziverzum filmcsatornán követhetik a nézők hétfőre virradóra.A 2019-es Oscar-díj-átadó egyik legnagyobb meglepetésjelöltje a Marvel stúdió Fekete Párduca, ami képregény-adaptációként kerülve az év legjobb filmjei közé, már most Oscar-történelmet írt. Ám nem ez az egyetlen újdonságot mutató pontja az idei díjátadónak. Alfonso Cuarón Roma című alkotását tíz kategóriában jelölték Oscar-díjra, úgy, hogy a filmet a streaming szolgáltatóként megismert online nézhető csatorna, a Netflix forgalmazza.Ha a legjobb film díját – amire egyébként nagyon is esélyes – a Roma nyeri, a szakértők szerint a mozi fogalmának újraértelmezésére lesz szükség. Ugyan dokumentumfilmes Oscarja már van a Netflixnek, de a Roma győzelme az olyan patinás hollywoodi stúdiókat is érzékenyen érintené, mint a Universal vagy a Warner Borthers. Ha egy olyan stúdió nyer játékfilmes Oscart, és lesz képes a későbbiekben a legnagyobb neveket – rendezőket, színészeket – megszerezni magának, amelynek az a fő profilja, hogy a filmeket kapásból a nappalinkig szállítsa, az a teljes filmipart átrendezheti, vélekednek egyes szakértők. Kovács Gellért filmkritikus érti a szórakoztatóipari dilemmát a kérdés mögött, de úgy gondolja, semmiképp sem zárható ki egy remekmű csak azért, mert egyébként egy streaming szolgáltató forgalmazza. – Mindenképp forradalmi győzelem lesz, ha a Roma kapja a legjobb film díját. Már csak azért is, mert a legjobb film mellett a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában is jelölték, amelynek megnyerésére szintén esélyes – magyarázza a szakértő, és hozzáteszi, a mozistúdiók érzékenysége a filmet nem minősíti. Hiba lenne szó nélkül elmenni egy ilyen jelentős alkotás mellett, csak azért, mert nem a hagyományos mozibemutatók sorsát járja be.Nagy versenyre számíthatunk a legjobb férfi főszereplők kategóriájában is, ahol a közvélemény szerint a Freddie Mercuryt alakító Rami Malek, az egykori amerikai alelnököt, Dick Cheney-t alakító Christian Bale, és a negyedik feldolgozását megélő Csillag születik lezüllött sztárját játszó Bradley Cooper a legesélyesebb. Kovács Gellért örülne, ha végre az ebben a kategóriában jelölt Willem Dafoe is kapna egy szobrocskát, de úgy véli, Rami Malek és Christian Bale között dől majd el az Oscar sorsa.A női szereplők között A kedvenc című film színésznői, Olivia Colman, Emma Stone és Rachel Weisz is komoly eséllyel indulnak. Előbbi a legjobb női főszereplő díjáért versenghet – leginkább – Glenn Close-zal (A férfi mögött), utóbbiak közül pedig Emma Stone viheti haza a legjobb női mellékszereplőnek járó aranyszobrot, bár ebben a kategóriában a mindig kiegyensúlyozottan teljesítő Amy Adamset (Alelnök) is jelölték.– Ha van tuti befutó idén az Oscaron, akkor az a legjobb női főszereplő és a legjobb eredeti betétdal kategóriájában is jelölt Lady Gaga lesz. Előbbiben nem valószínű, hogy nyerne, de a Shallow című dalért a Csillag születikből a zsebében érezheti az Oscart – mondja Kovács Gellért. Ha bejön az előrejelzés, akkor 1934 óta ő lesz a 14. nő, aki ebben a kategóriában díjat nyer.Botrány nélkül persze idén sincs Oscar. A műsorvezetőnek felkért Kevin Hart bukása joggal borzolta fel a kedélyeket. A Jumanji feldolgozásának sztárja gyorsan elveszítette a Filmakadémia bizalmát, miután napvilágra kerültek évekkel ezelőtt írt homofób Twitter-üzenetei – azonnal elvették tőle a lehetőséget, és bocsánatkérésre szólították fel. Hart egy hosszú Instagram-posztban reagált, a bocsánatkéréstől azonban elzárkózott.Műsorvezetője így idén nem lesz a gálának, a hiányt pedig sztárfellépők felvonultatásával próbálja pótolni az akadémia, amelynek a csökkenő nézőszámra is gyorsan megoldást kéne találnia. A Filmakadémia és a show producerei a nézettségen a műsor rövidítésével próbáltak volna lendíteni, mivel az tavaly is csaknem négyórás volt. Ezért született az a döntés, hogy négy kategória, az operatőr, a vágó, a kisjátékfilm, valamint a maszk és haj díjait a reklámszünetben adják át. A bejelentés azonban akkora felháborodást váltott ki a szakmai szervezetek körében, hogy a szervezők visszavonták a döntést. Már csak abban reménykedhetnek, hogy a sztárfellépők felvonultatása megmenti az estét. Korábban bejelentették a Csillag születik két sztárja, Lady Gaga, Bradley Cooper, valamint Jennifer Hudson, Gillian Welch, David Rawlings és Bette Midler fellépését, akik mind a legjobb eredeti filmdal kategóriában jelölt számokat adják elő. De idén az Oscar-jelöltek között szereplő Bohém rapszódia révén az Adam Lamberttel kiegészült Queen együttes is szórakoztatja majd a közönséget.Nem nagyon volt rá példa az utóbbi években, hogy a legjobb rendezők kategóriájában ennyire háttérbe szoruljon Hollywood, mint az idén. Az öt jelölt rendező közül ugyanis három is külföldi, de még csak nem is angol anyanyelvű: Alfonso Cuarón mexikói, Pawel Pawlikowski lengyel, Jorgosz Lantimosz pedig görög. Utóbbi filmje, A kedvenc ugyan legalább egy nemzetközi film, neves angolszász színészekkel, ám mind a Roma, mind pedig a Hidegháború külföldi produkció.