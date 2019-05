Forgatáson szenvedett balesetet, meg kell operálni Daniel Craiget

Bokasérülése miatt meg kell operálni Daniel Craiget, aki az új James Bond-film forgatásán szenvedett balesetet. A producerek azonban megnyugtatták a rajongókat, hogy a sztár kényszerpihenője miatt a film bemutatása nem csúszik későbbre.



Craig lába a jamaicai forgatáson sérült meg. A hivatalos James Bond Twitter-oldal szerint a színésznek csak egy kisebb műtéten kell átesnie.



"A produkciós munkák tovább folytatódnak, amíg Craig két hétig lábadozik a műtét után. A film bemutatásának dátuma nem változik, továbbra is 2020 áprilisában debütál" - tájékoztattak szerdán a producerek.



A továbbra is cím nélküli film a 25. James Bond-mozi lesz. Az 51 éves Craig pedig ötödször játssza el egymás után a 007-es brit titkos ügynököt.



A brit média a múlt héten számolt be arról, hogy a színész megcsúszott és megsérült a bokája egy akciójelenet felvétele közben.



A James Bond-filmsorozat utóbbi epizódjai világszerte nagy kasszasikert arattak: a Sam Mendes rendezésében készült és 2012-ben bemutatott Skyfallra több mint egymilliárd dollárért (294 milliárd forint) váltottak jegyet a nézők, a 2015-ös Spectre - A Fantom visszatér című epizódra pedig 880 millió dollárért (259 milliárd forint).