Gyászol a filmipar: elhunyt a Sötét zsaruk című filmek egyik sztárja

A texasi születésű Torn - aki egyébként Sissy Spacek színésznő unokatestvére - először gazdálkodni tanult, de 1957-ben eljegyezte magát a színészettel. New Yorkban Lee Strasberg színi iskolájában tanult, ott fedezte fel őt Elia Kazan rendező, aki - a Hollywood Reporter méltatása szerint - egy új James Deant vagy Marlon Brandót látott benne.



Bár rengeteg filmben játszott, sikerei voltak a New York-i Broadway színházaiban és szinkronszínészként is elismert volt, a nagy sikert az HBO The Larry Sanders show című műsorában illetve a Magyarországon Sötét zsaruk (Men in Black) címmel sugárzott filmekben - Z ügynök szerepében - nyújtott alakításai hozták el neki. Jelölték Oscar-, és Tomy-díjra is, a Sanders-showban alakított szerepét pedig Emmy-díjjal jutalmazták 1996-ban.



​A 88 éves művészt connecticuti otthonában, családja körében érte a halál.