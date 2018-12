Hat ruhaméretet fogyott egy év alatt egy brit nő

Egy 52 éves brit nő, Fiona Ednie egy karácsonyi rondapulcsinak köszönheti, hogy ráeszmélt, változtatnia kell életmódján. Tavaly több karácsonyi bulikban volt jelenése, ahol a csúnya pulcsi volt az előírt dresscode. A nő egy férfi XXXL-es darabot talált csak, ami ráment, de még ez is elég szűk volt - írja a Mirror cikke alapján a Bors Elmondása szerint rettenetes érzés volt ebben a robotos pulóverben töltenie az estét, olyannyira, hogy felismerte, 116 kilója már az egészségét is veszélyezteti, változtatnia kell.A karácsonyi pulóverem nem csak megváltoztatta az életemet, meg is mentette azt!Az elhatározás olyannyira komoly volt, hogy Ednie egy év alatt le is dobott 40 kilót, és így ma már 6 ruhamérettel kisebb darabok között tud válogatni. A háromgyermekes édesanya elmondta, hogy utoljára az első szülése előtt volt ilyen jó formában, és most nagyon jól érzi magát.Fiona döbbenetes átalakulásáról nézze meg a képeket ITT>>