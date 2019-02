Házassághoz vezetett egy eltévedt SMS

A 45 éves volt biztonsági őr 2003-ban küldte először tévesen a Mary nevű hölgynek sms-ét, aki akkor szintén házas volt. A harmadik ilyen után a most hatvanéves angol nő válaszolt Mctaggartnak, hogy téves számon próbálkozik. Hamarosan azon kapták magukat, hogy egyre több személyes üzenetet küldenek egymásnak. Akkoriban mindkettejük házasságában viharok dúltak, így könnyen megtalálták egymásban a vigaszt nyújtó lelki társat - számolt be a különösen indult szerelmi történetről a Bors.Egy éven át csak sms-ben és telefonon kommunikáltak, addig nem is tudták a másikról, hogy hogyan néz ki, de már akkor megszerették egymást. Amikor végre eljutottak első randevújukig, már annyira közel kerültek egymáshoz lelkileg, így biztosak voltak benne, hogy tetszeni fognak egymásnak.2017-ben tizenkét együtt töltött év után végül összeházasodtak. A menyasszonyi csokrot maga Mary készítette és régi esküvői ruhájában állt az oltár elé. Nem akart nagy felhajtást csapni, csupán szerelmüket szerették volna megünnepelni. Hiába a hatalmas korkülönbség kettejük közt, rengeteg közös van bennük, és most boldogabbak mint valaha.Még több részletet ITT olvashat