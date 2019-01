Húszmilliárd forint feletti bevétellel zártak tavaly a magyarországi mozik

A magyarországi mozik 13,98 milliós nézőszámmal tavaly 20,11 milliárd forintos bevételt értek el, így az egy évvel korábbihoz képest annak ellenére is 97 millió forintos többlet keletkezett a kasszákban, hogy együttesen 319 ezerrel kevesebben váltottak jegyet - írta a Világgazdaság kedden a Filmforgalmazók Egyesülete adatai alapján.



A kimagasló eredményeket hozó 2017-es év után tehát 2018 kisebb megtorpanást hozott, ami először is annak tudható be, hogy tavalyelőtt a Star Wars: Az utolsó Jedik csaknem 1,13 milliárd forintos bevétellel kasszát robbantott, de tavaly nem jelentkezett folytatással az űrben játszódó kultikus sci-fi. Mivel a kihívók egyike sem tudta átlépni a bűvös egymilliárdos határt, a Bosszúállók: Végtelen háború című film 897 millió forinttal nyerte az évet. A lap szerint a "Csillagok háborúja-mentesség" kedvező hatása, hogy a sikerfilmek között kevésbé koncentrálódott a bevételek eloszlása: hét alkotás zárt 500 millió forint felett, míg 2017-ben csak négy.



A magyar filmek közül tavaly egyik sem vonzott annyit nézőt, mint az előző évben a Kincsem, de így is - 2017-hez hasonlóan - több mint egymillió néző választása esett magyar filmre, ilyesmire legutóbb 2008-ban volt példa. Emellett a Magyar Nemzeti Filmalap adatai szerint a hazai alkotások tavalyi nézettsége az országos elérésű televíziókban meghaladta a 26 milliót - írta a Világgazdaság.