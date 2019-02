Így becézünk: szeretjük, de néha az agyunkra mennek

1600 társkereső vallott párkapcsolati becézési szokásairól a Randivonal.hu felmérésében.



Míg a férfiak többsége – és leginkább a 40 év alattiak – jellemző tulajdonság alapján választ nevet a párjának (mint például a kicsim vagy a huncutka), addig a nők – főleg az idősebb korosztály – inkább a keresztnevükön szólítják kedvesüket.

Abban azért nagyjából mindenki egyetértett, hogy a becenév használata partner és helyzetfüggő, ugyanakkor segít közelebb kerülni a társukhoz, amitől sokkal intimebb lesz a kapcsolat.



A felmérésben résztvevők többsége szereti becézni a párját, és azt is szeretik, ha a másik ilyen formán kedveskedik nekik. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők azonban a többiekhez képest nagyobb arányban tartják erőltetettnek a becézést és inkább kerülik azt.



Mit szeretünk és mit nem?

A leggyakrabban használt – és leginkább elfogadott – becenevek a „drágám" és az „édesem", őket követi a „szívem" és a „kicsim".

Nem túl eredeti elnevezések és vigyázzunk is velük, mert minden negyedik társkereső ki nem állhatja ezeket. Ha már nagyon választanunk kell, a „szívem" a leginkább elfogadott az előzőek közül.



Igen csak megosztók az állatneves becézések. Nagyjából ugyanannyian szeretjük és használjuk szívesen a „nyuszikám", „cica", „mókuskám", „mackó" vagy egyéb, gyakran kicsinyítő képzővel ellátott állatneveket, mint ahányan irtózunk tőle – derült ki a Randivonal.hu felméréséből. Közülük a „cica" és a „nyuszi" a legkedveltebbek, ugyanakkor ezeket tartják legidegesítőbbnek is a legtöbben, úgyhogy vigyázzunk velük: gyakoriak bár, de sok ember számára egyáltalán nem szimpatikusak.



Mások előtt

A kutatás kíváncsi volt arra is, hogy mások előtt vajon mennyire kezeljük diszkréten egymás becenevét. A férfiak és a nők többsége is csak a keresztnevén beszél róla vagy szólítja a párját társaságban, akár ott a másik, akár nincs. Ugyanakkor a férfiaknál gyakrabban előfordul, hogy a becenevén is megemlítik kedvesük, ez főleg a fiatalabb, 30 alatti korosztályra jellemző.



Egyedi becenevek

A társkeresők többsége mindig az adott kapcsolathoz illő, egyedi nevet ad párjának. Az alacsonyabb iskolai végzettségűeknél azonban gyakrabban fordul elő, hogy olyan becenévvel illetik aktuális párjukat, mint ahogy korábban exüket is hívták.



Végezetül néhány kreatív becenév, amiről beszámoltak a kutatásban résztvevők: Kisbakter, Hangyóca, Progresszív Halacska, Turcsi, Bubulina, Pihe, Vikingem.