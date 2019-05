Interaktív térképre tette a rendőrség a baleseteket és bűnügyeket

Megújult a bűnügyi és baleseti interaktív térképtár, a rendőrségi térképek csütörtöktől a terkep.police.hu oldaláról érhetők el, júliusig tesztüzemben - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság az MTI-vel.Mint írták, megújult, felhasználóbarát formában jelennek meg a rendőrségi térképtárban a bűnügyi és a baleseti interaktív térképek. A látogatók maguk választhatják ki, hogy milyen típusú bűncselekményeket vagy baleseteket rajzoljon ki a térkép, majd a részletes adatokért ráközelíthetnek az ország számukra érdekes útszakaszára, településére vagy településrészére, csaknem utcaszintű pontossággal.Az adatok 30 napos késleltetéssel jelennek meg, és a tesztüzem idejében 30 vagy 60 napos időszakra vizsgálhatók. A bűnügyi információkat alapértelmezetten egy ponttérképen mutatják meg, de értelmezésüket, elemzésüket halmazokba rendezetten vagy hőtérképnézetben is megjeleníthetik.Közölték azt is, hogy a tesztüzem lezárása után a rendőrség olyan egyedi térképeket tesz majd közzé, amelyek információtartalma a most megújult bűnügyi és baleseti interaktív felületekről nem érhető el. A közérdeklődésre számot tartó és egyben a testület működése szempontjából kiemelt térképek külön menüpontban kapnak helyet. Emellett a rendőrség eseti jelleggel készít majd aktuális térképeket , amelyek a bűnügyi és rendészeti helyzetképet ábrázolják, akár a változás dinamikáját szemléltető időbeli lejátszás funkcióval - írták.Az ORFK közleménye szerint a térképtárban szereplő összes adat forrásmegjelöléssel szabadon átvehető. A térképtárban szereplő információkat a rendőrségi adatbázis szolgáltatja tájékoztató jelleggel, ebből adódóan azok nem mutatnak közvetlen egyezést az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika és a Központi Statisztikai Hivatal adataival.A digitális térképészeti rendszer publikálásával az elektronikus megoldások terén is erősíti a rendőrség a szolgáltató jellegét, az inNOVA projekt keretében létrehozott alkalmazásokkal a hazai e-közigazgatási fejlesztésekhez csatlakozik. Az információtechnológiai biztonság a rendőrségi térképtár Kormányzati Adatközpontban történő elhelyezése által garantált - írták.Közölték: a rendőrségi térképtár az 5,148 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból finanszírozott, a rendészeti tevékenységekhez kapcsolódó hatósági ügyek továbbfejlesztését, a hozzá kapcsolódó elektronikus fejlesztéseket magában foglaló inNOVA projekt első, a nyilvánosság számára is elérhető eleme.