Ismét Magyarországra jön Anastacia - Ő lesz a női kézilabda BL döntőjének sztárfellépője

Az 51 éves Anastacia az elmúlt években többször is sikeres küzdelemtett folytatott a rákkal, a jelenleg is bomba formában lévő énekesnő pedig immáron hatodik alkalommal lép majd fel Budapesten. Legutóbb tavaly májusban láthattuk a Magyar Virtuózok kíséretében, most pedig a BL döntőn lép majd színpadra.



A négyes döntőre május 11-12-én kerül sor a Papp László Budapest Sportarénában.



A világhírű énekesnő pályafutása során több, mint harmincmillió hanghordozót adott el, ráadásként nem kisebb emberekkel duettezett mint Luciano Pavarotti vagy éppen Michael Jackson. Legismertebb slágerei az "I'm Outta Love", a "Paid My Dues", a "One Day In Your Life" és a "Sick and Tired".