Kedvese is feltűnik Zámbó Krisztián új videoklipjében

Közel tizenkét órás forgatás van Zámbó Krisztián és a klipet készítő csapat mögött, akik mindent beleadtak, hogy a klip is éppolyan emlékezetes legyen, mint maga a dal. Zámbó Krisztián úgy döntött, édesapja egyik legnagyobb slágerét dolgozza át.



– Büszke vagyok édesapám dalaira, megtiszteltetés őket előadni minden koncertemen. Ezt a dalt szerintem mindenki ismeri és valószínűleg több nő, mint férfi. Hiszen egy-egy hibázás, botlás alkalmával sok férfi küldi ezt a szerelmének. Persze van olyan helyzet, amikor egy engesztelő dal nem elég, de ez a sláger szerintem nem is arról szól. Sokkal inkább az olyan helyzetekről, amelyek apró hibák, mint az ígérthez képest később hazamenni egy buliból vagy épp több italt fogyasztani a barátokkal, mint kellett volna – mondta az énekes, aki elismeri, neki is volt olyan időszak az életében, amikért meg kellett neki bocsátani.



– Ahogy mindenkinek, nekem is volt olyan időszakom, amikor volt miért bocsánatot kérnem a páromtól. Azonban Zsuzsi mostanában maximum olyan piti dolgokért haragudhat rám, minthogy nem vittem le a szemetet. Persze vannak néha vitáink, de mindig óriási összeborulás a vége mindnek – árulta el Krisztián, akinek párja is feltűnik új klipjében. Azonban nemcsak ő, de Young G is a közreműködők között van.



– Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki segített a klip létrejöttében. Young G-nek is, akivel évek óta ismerjük egymást. Szeretek vele dolgozni, kiváló rapper, lelkes, profi. Lesz még folytatása a közös munkának, ahogy hamarosan egy saját dallal is jelentkezem majd – mondta Zámbó Krisztián, akinek videoklipje csütörtökön 17:30-kor debütál a Sláger TV-n.