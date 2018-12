Kiderült, kik Magyarország legbátrabb női 2018-ban! - fotók

Szalai Kriszta színművész és Himmer Éva, a Feledékeny Emberek Hozzátartozóinak Társasága vezetője vehette át a SzuperWMN-díjat idén a Művészetek Palotájában megrendezett gálaesten. Az elismerést harmadik éve ítélik oda civil és közéleti kategóriában a WMN.hu online magazin olvasói és alkotói olyan bátor, példamutató nőknek, akik kiállnak fontos társadalmi ügyek és embertársaik mellett.



Himmer Éva, a civil SzuperWMN-díj győztese az ünnepségen elmondta: az Alzheimer-kórral, demenciával járó betegségek ma Magyarországon 250 ezer embert érintenek közvetlenül, 750 ezret pedig családtagként. A hozzátartozók segítsége azonban nem megoldott, ezek az emberek gyakran teljesen egyedül, magukra hagyva ápolják szeretteiket 10–15 éven át.



„Az Alzheimer-kór az emberi test egyik legelszomorítóbb betegsége: amikor valaki, akit szeretünk és tisztelünk leépül, és elveszti emberi méltóságát, nagyon embert próbáló feladat, de azt gondolom, hogy ezt nagyon tisztességesen végig lehet- és végig is kell csinálni. Boldog vagyok, hogy az én ügyemet – és ezzel együtt közel egymillió érintett ügyét – ennyire fontosnak találták az olvasók és a WMN munkatársai, így talán nagyobb körben ismertté válik ez a sokakat érintő probléma" – mondta az aktivista.



A közéleti SzuperWMN-díjat a közönségszavaztok alapján 2018-ban Szalai Kriszta nyerte. A színművész több mint egy évtizede segíti aktívan a hajlék nélkül élőket. Színdarabot írt-, rendezett- és játszik róluk, lakhatásuk, munkavállalásuk és egészségügyi ellátásuk szervezésében is segít nekik. Azt vallja, a problémát a többségi társadalom és az érintettek csak közösen tudják megoldani. Számára az ügy melletti elköteleződés nem politikafüggő, hanem emberség kérdése.



„Azt hiszem, hogy a segítségnyújtás iránti vágyat én inkább magammal hoztam, mint tanultam: gyerekkoromban egyébként hősi halottnak készültem. Régen minden segítségnyújtásomba bele akartam halni, ma azért már máshogy van: leginkább hittel és szeretettel viszem a dolgokat, mert csinálni kell, menni kell tovább" – mondta Szalai Kriszta.



A SzuperWMN-díjátadó közönsége a díjazottak mellett megismerkedhetett az elismerés többi jelöltjével is – a civil jelöltek között volt még Renner Erika, a lúgos támadás áldozataként megismert, igazáért öt éven át harcoló nő, valamint Proszonyák Ida, a kaposvári Krízisambulancia vezetője, a közéleti jelöltek között pedig Székely Kriszta színházrendező és Ürge-Vorsatz Diána klímakutató-fizikus.



A Volkswagen Magyarország támogatásával megvalósuló díjátadó műsorvezetői, Ráskó Eszter humorista és a WMN alapító-főszerkesztője, D. Tóth Kriszta voltak, a Müpa Fesztiváltermének színpadán fellépett a Sena Band. A legbátrabb magyar nőket a magazin alkotói és közönsége olyan hírességekkel ünnepelték együtt, mint Nagy Ervin és Borbély Alexandra színművészek, Tóth Vera énekes, Czutor Zoltán dalszerző-zenész, vagy éppen a 2017-es SzuperWMN-győztes Al Ghaoui Hesna riporter-műsorvezető.