Kiválasztották a 2019-es Berlinale első versenyfilmjeit

Osztrák, kanadai, francia, német, görög, holland, szerb és török alkotások, valamint koprodukciók szerepelnek a 69. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale) versenyprogramjába beválasztott első filmek között - jelentették be csütörtökön a szervezők.



A fesztivál már korábban bejelentett nyitófilmje, Lone Scherfig The Kindness of Strangers című drámája mellett hat alkotás került be a versenyfilmek közé.



A legjobbnak járó Arany Medve-díjért versenyez az osztrák Marie Kreutzer rendezte Der Boden unter den Füßen (A talaj a lábam alatt) című film, a Fatih Akin által jegyzett, német-francia együttműködésben készült Der Goldene Handschuh (Az arany kesztyű) című thriller, a Francois Ozon rendezésében készült Grace a Dieu (Isten kegyelméből) című francia dráma és az Angela Schanelec rendezte Ich war zuhause, aber (Otthon voltam, de) című német-szerb koprodukció.



Az Emin Alper által jegyzett, török-német-holland-görög együttműködésben született Kiz Kardesler (Három nővér meséje) című drámát, valamint a kanadai Denis Coté rendezte Répertoire des villes disparues (Szellemváros antológia) című produkciót szintén a versenyfilmek között láthatja majd a filmszemle közönsége.



Francois Ozon alkotását leszámítva az eddig nyilvánosságra hozott versenyfilmeknek Berlinben lesz a világpremierjük - derül ki a fesztivál csütörtöki közleményéből.



A Berlinale Special nevű szekcióban mutatják be az indiai Zoya Akhtar rendezésében készült Gully Boy-t, a Heinrich Breloer által jegyzett Brecht című német-osztrák filmet és a Charles Ferguson rendezte Watergate - Documentary című amerikai produkciót.



A versenyprogram és a Berlinale Special szekció további filmjeit a következő hetekben hozzák nyilvánosságra.



A cannes-i és a velencei filmmustra mellett a világ egyik legjelentősebb filmfesztiválját, a Berlinalét 2019-ben 69. alkalommal, február 7. és 17. között rendezik meg.