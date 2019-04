Kötelező tanfolyam segít válni a dánoknak

Csak akkor tudnak elválni a 18 évesnél fiatalabb gyereket nevelő dán szülők, ha előbb elvégeznek egy félórás online kurzust az új dán válási törvény szerint.



Dániában a kölcsönös megegyezéssel történő válást online is el lehet rendezni. Az országban a házasságok csaknem fele végződik válással. A 30 perces kötelező online tanfolyamot azért vezették be, hogy segítse a váló felek közötti kommunikációt és mind a házastársak, mind a gyerekeik a lehető legkevesebb bonyodalommal tudjanak alkalmazkodni az új helyzethez, amit a válás magával hoz. A válás csak három hónapos türelmi idő után válik véglegessé.



Ha a szülők nem végzik el az online vagy telefonos applikációra is letölthető tanfolyamot a három hónapos türelmi idő alatt, nem lép életbe a válásuk és házasok maradnak.



A Koppenhágai Egyetem kutatói által összeállított program 17 modulból áll, amelyek konkrét megoldásokat adnak a konfliktusos helyzetekre a születésnapi bulik szervezésétől egészen odáig, hogy hogyan beszélgessenek az elvált szülők a letört gyermekeikkel.



Dániában 2018-ban 15 ezer válást jegyeztek be, ami a tavaly kötött házasságok 46,5 százaléka.



A skandináv ország régóta élen jár a gyerekek és a családok jogainak terén, a gyermekgondozási szabadság egyéves és minden gyerek számára biztosítják a napközis ellátást.



A gyerekek 70 százaléka élt tavaly mindkét szülőjével egy háztartásban Dániában, miközben 1980-ban ez az arány még 85 százalék volt.



A közös gyermekfelügyelet nagyon gyakori megoldás a válás után, a szakemberek is azt tanácsolják, hogy a gyerekeknek az a legjobb a mindkét szülőhöz való szoros kapcsolat megőrzésére, ha egyik héten az egyik szülőnél, másik héten a másik szülőnél vannak a válás után. 2009-ben a válások 16 százalékánál lépett életbe közös felügyelet, 2018-ban azonban már 30 százaléknál.



Áprilisig a közös megegyezéssel történő váláshoz csupán egy online kérvényt kellett kitölteni, nem volt szükség bíróságra vagy várakozásra. "Úgy gondoljuk, az emberek elég érettek ahhoz, hogy eldöntsék, el akarnak-e válni vagy sem" - magyarázta egy szakértő.



Mostantól a válást kérvényező szülőknek személyre szólóan küldenek ki egy linket, amelyen elvégezhetik a 30 perces online kurzust.



Az új rendelkezés bevezetését 2015 és 2018 között tesztelési időszak előzte meg. Egy kétgyermekes anya, aki 2500 más önkéntessel együtt vett részt a tesztben, elmondta: az online kurzus jó alkalmat nyújt a szülőknek arra, hogy végiggondolják a szükséges dolgokat.



"Olyan helyzetekben, amikor az ember nem gondolkodik feltétlenül racionálisan, rákényszerít, hogy szembesüljön az érzéseivel és azzal, hogyan kell kezelni konkrét szituációkat" - értékelte.



A tesztidőszak eredményei nagyon meggyőzőek voltak: 14 esetből 12-ben szellemileg és fizikailag is pozitív hatással volt a program a résztvevőre. Segített a stressz oldásában, a depresszió, szorongás, a fizikai és szellemi szenvedés enyhítésében és a munkahelyi hiányzások száma is csökkent.



Ugyanakkor arról kevés szó esett, hogy Dániában a gyerekek több mint fele - 54 százalékuk - házasságon kívül születik és az ő szüleik számára nincs kötelező kurzus, ha különválnak, viszont ha akarják, ők is elvégezhetik online.