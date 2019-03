Ma éjjel űrlények szállják meg a Comedy Central képernyőjét!

Dörzsölhetik a tenyerüket az animációs szériákért és a szarkasztikus humorért rajongó tévénézők: a Comedy Central végre hazánkba is elhozza az utóbbi évek egyik legszellemesebb minisorozatát! A csatornán ma éjjel, országos premierrel debütál a Jeff és az űrlények, amely egy maréknyi idegen földi látogatását, és furcsa vendéglátójukat helyezi a középpontba, számtalan vicces szituációt előidézve, és természetesen az emberiség elé görbe tükröt tartva.



Magyarország első számú humorcsatornájától megszokhattuk, hogy vicces animációs sorozatokban az élen járnak, gondoljunk csak a South Parkra, a Family Guy-ra, az Archerre, vagy éppen a Rick és Morty-ra. A Comedy Central most egy újabb gyöngyszemmel ajándékozza meg hűséges nézőit: ma éjjel, 23.30-kor érkezik a Jeff és az űrlények (Jeff & Some Aliens) című produkció, amely egy öt éve futó animációs szkeccs-sorozat, a TripTrank egyik epizódjának spin offja, vagyis mellékszála.



A tízrészes miniszériát 2017-ben mutatták be, és az USA-ban zajos sikereket aratott. Most végre mi is láthatjuk a Földre érkező három űrlény, és vendéglátójuk, az általuk csak a világ legátlagosabb emberként aposztrofált Jeff kalandjait. A legtöbb epizódban a főhősnek valamilyen akaratán kívül támadt komoly problémával kell szembenéznie, amit természetesen földönkívüli „barátai", és azok csodakütyüi nélkül nem tudna megoldani. Közben az idegenek persze próbálják végrehajtani küldetésüket: Jeffen keresztül alaposan tanulmányozni az emberi fajt, amely véleményük szerint lassan tényleg megérett a pusztulásra...



Jeff és az űrlények országos premier március 5-én, 23.30-tól, új részek minden kedden, ismétlések vasárnaponként 00.30-tól!