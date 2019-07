Mark Knopfler a Budapest Arénában koncertezett - fotók

Mark Knopfler, minden idők egyik legsikeresebb előadója, hosszú kihagyás után újra turnéra indult Down The Road Wherever címmel megjelent kilencedik szólóalbuma anyagával, amelyet a legnagyobb szóló sikereivel és a legendás Dire Straits slágerekkel egészített ki. A koncertkörút áprilisban indult és kedden a Budapest Arénába ért.