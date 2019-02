Megjelent Molnár Levente első szólóalbuma

A Liszt-díjas, a világ legfontosabb operaházaiban éneklő bariton több mint 70 perces, 13 áriát és egy duettet tartalmazó nagylemeze magyarul a Nagyok, melankolikusok, vidámak, hősök címet viseli. A Universal Kiadó által gondozott album, ahogy a művész fogalmaz, portrélemez, a jövőben biztonsággal megformálható szerepek hírnöke. A ma, február 21-én, a művész kislányának születésnapján megjelent szólóalbum elérhető a Rózsavölgyi Zeneműboltban és annak weboldalán, valamint holnaptól digitálisan is a legnagyobb zenemegosztó felületeken.



– Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki segített, hogy elkészülhessen ez az anyag, fontos, kiemelt állomása a karrieremnek. Leginkább bemutatkozó, portrélemeznek hívnám, amely megmutatja, hogy mik a terveim a jövőben, miket szeretnék és fogok majd énekelni. Nagyon érdekes volt a munka, igazi kihívás, hiszen valóban a hangé a főszerep. Előzetesen több szakmabelinek is mutattam meg, és a visszajelzések alapján egy igazán sikeres, régi idők hősbaritonjait idéző lemez született meg. Tele színnel, energiával, élettel – mondja a művész.



A lemezen több, eddig is repertoáron lévő mű van, megtalálhatók rajta áriák a Bánk bánból vagy épp Az álarcosbálból, de a választott darabokkal a művész leginkább előre szeretne tekinteni. Ennek értelmében különös hangsúlyt kaptak a Verdi-operák, hallhatunk részletet a Rigolettóból, Falstaffból és az Otellóból is. Az album célja, hogy az operaénekes progresszív oldalát mutassa meg mind a közönség, mind pedig a szakma számára, mindamellett pedig teret és lehetőséget teremt arra, hogy megismertesse az általa képviselt művészi ars poeticát, amely haladó, nyitott szemlélettel szeretné átörökíteni a jövőbe a múlt örökségét és hagyományait.



A lemez közreműködői a hazai és nemzetközi komolyzenei élet kiválóságai. Molnár Leventét a MÁV Szimfonikus Zenekar kíséri, akikkel már több alkalommal volt lehetősége együtt dolgozni, ezért is esett rájuk a választása.



A zenekart Claudio Morbo, olasz származású karmester dirigálja, akit az operaénekesnek jelenlegi tanára, az amerikai tenor, Berle Sanford Rosenberg, Carlo Bergonzi mester tanítványa mutatott be. Maestro Morbo dolgozott Franciaországban, Spanyolországban, Svédországban, Ausztriában, Németországban, számos zenekart dirigált, és az olaszországi Instituto Musicale „Corelli" zeneoktatási intézmény vezetőjeként is tevékenykedett.



A karmester így nyilatkozott az együttműködésről:



– Levente valóban az egyik legjobb énekes, akivel valaha is lehetőségem volt együtt dolgozni. Ő nem csak egy "bariton" vagy egy "operaénekes" – tetőtől talpig művész. Nem egyszerűen csak énekel, azonosul a karakter lelkének minden rezdülésével. Felébreszti a legmélyebb érzéseket, a bennünk élő drámát.



Berle Sanford Rosenberg az énekesről és a lemezről így fogalmaz:



– Levente által megismerhetjük a bariton hangfaj minden szépségét, sokszínű árnyalatait, széles hangterjedelemmel bír, és olyan képesség birtokában van, mellyel az általa megformált karakterek igazi mélységeit tudja megmutatni. Mindez érvényesül a lemez hallgatása közben is, különös módon nem hiányzik a tőle megszokott, erős színpadi jelenlét sem, kizárólag hangjával is teljes értékű, katartikus élményt nyújt a befogadó számára. Igazi operaházi nagyvad.



A lemezen vendégművészként közreműködik Mester Viktória, egyik vezető mezzoszopránunk. A két operaénekes – akik a magánéletben egy párt alkotnak – Gertrudis és Bánk duettjét énekelte fel az albumra.



A közös munkáról Levente elárulja:



– Nagyon szeretek Vikivel együtt dolgozni, csodálatos művésznek tartom. Boldog vagyok, hiszen ez még különlegesebbé teszi ezt az egészet. Számomra a család elsődleges, a lemez megjelenésének dátuma sem véletlen: a kislányom, Ajna negyedik születésnapja.