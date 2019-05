Megkoronázták X. Ráma thaiföldi királyt

Megkoronázták X. Ráma (Maha Vadzsiralongkorn) thaiföldi királyt szombaton a bangkoki Nagy Palotában, az eseményt élőben közvetítették az ország tévécsatornái.



Hetven év óta ez az első koronázás. Vadzsiralongkorn 2016-ban lépett a trónra, apja, az 1946-tól hét évtizeden át uralkodó, köztiszteletnek örvendő Bhumibol Aduljadedzs (IX. Ráma) halála után. Az új király azonban akkor időt kért arra, hogy gyászolhasson, ezért csak most koronázták meg.



A szombati szertartás részeként, egy tisztálkodási rituálé keretében, az uralkodó fejére szentelt vizet öntöttek, így jelképezve a ráruházott korlátlan hatalmat. Ezt követően a király testét az ország száz forrásából származó vízzel dörzsölték be, majd átadták neki a hatalom jelképeit. Közben a fanfárokon thai zene szólt, illetve a háttérben ágyúdörgés hallatszott.



X. Ráma maga helyezte fejére a 7,3 kilogramm súlyú koronát, mert a hagyományok szerint ezt az uralkodón kívül más nem teheti meg, illetve mert nem érinthetik meg a király fejét, illetve nem szentségteleníthetik meg a koronát.

A háromnapos szertartásra mintegy 31 millió dollárt költenek. A szertartás egyvelege a buddhista és hindu rítusoknak: összhangban van a thaiföldi buddhista hagyományokkal, de azzal is, hogy a király Visnunak, a hinduizmusban az isteni hármasság egyik alakjának reinkarnációja.



A koronázás alkalmából már áprilistól arra buzdították a thaiföldi alattvalókat, hogy sárga inget viseljenek. A sárga ugyanis a királyhűség színe.



Várhatóan mintegy 150 ezer ember érkezik az ország minden szegletéből, hogy kifejezze jókívánságát az uralkodónak a koronázás alkalmából. A király vasárnap megszemlél egy hét kilométer hosszú parádét, majd hétfőn a Nagy Palota közelében, egy erkélyen jelenik meg az ünneplő tömeg előtt.



A tévében elhangzott, hogy egy, az ország déli részén lakó 48 éves férfi 640 kilométert gyalogolt Bangkokig, hogy jelen lehessen a koronázáson.



X. Ráma az alkalomból királyi kegyelemben részesített országszerte ötvenezer rabot, köztük egy felségsértéssel vádolt diákot.