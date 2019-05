Megmutatta mindkét fiát Kamarás Iván - fotók

Kamarás Iván nagyon ritkán enged betekintést a ma­gán­életébe, a két fiát, Igort és Zalánt pedig csak kivételes esetben mutatja meg a nagyközönségnek. Most azonban gyermeknap alkalmából közös fotót tett közzé a Budapest Airport Facebook-oldalán a két nagyfiával egy családi utazásrólIgor 18, Zalán pedig 16 éves. Az utóbbiról úgy hírlik, rendkívül tehetséges táncos, a nagymamája, Uhrik Teodóra Kossuth-díjas balerina is nagyon ígéretes növendéknek tartja. Igor márciusban lett nagykorú, amit szakállnövesztéssel pecsételt meg, mondván: "Ha a papának van, nekem is lesz."A színésznek rendkívül szoros a kapcsolata mindkét fiával, így csak az ő beleegyezésükkel vállalta a fotózást.