Megunta Tenerifét, inkább visszament az osztrák börtönbe a szökött rab

Visszatért a börtönbe egy osztrák férfi, aki 10 és fél éve megszökött egy Bécs melletti fegyintézetből és azóta Tenerife üdülőszigeten élt - vált ismeretessé hétfőn Ausztriában.



A 64 éves alsó-ausztriai férfi szombaton késő este, két bőrönddel a kezében jelentkezett az osztrák rendőrségnél a salzburgi pályaudvaron, bejelentve, hogy hajdan megszökött a börtönből, több mint tíz évet töltött a Kanári-szigeteken, de most vissza akar térni Ausztriába, és nemrég szállt le a müncheni repülőtéren.



Visszatérését azzal indokolta a rendőröknek, hogy a Spanyolországhoz tartozó Tenerife "már nem a régi", és egyébként is elég időt töltött ott.



A rendőrségen utánajártak, hogy igaz-e a történet, amit előadott, és bebizonyosodott, hogy az illető valóban megszökött 2008 decemberében a Bécstől délre fekvő Schwarzau am Steinfeld-i börtönből, ahol még fél év volt hátra a büntetéséből.



Egyelőre nem tudni, hogy miért ítélték el, sem azt, miként szökött meg. A honvágy sújtotta "börtöntölteléket" egyelőre fogdába helyezték Salzburgban. Attól nem kell tartania, hogy pótlólagos szabadságvesztéssel sújtják, mert Ausztriában nem számít bűncselekménynek a szökés a börtönből.