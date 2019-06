Oscar-díjas osztrák színésszel forgatja új filmjét Spanyolországban Woody Allen

Woody Allen idén nyáron Spanyolországban forgatja új filmjét Christoph Waltz Oscar-díjas osztrák színésszel.



Woody Allen legutóbbi filmjét, az A Rainy Day in New Yorkot, amelyet az Amazon Stúdióval kötött szerződése keretében tavaly készített, Amerikában nem mutatták be.



A spanyol MediaPro stúdió, amely korábban is közreműködött már produkciós partnerként a 83 éves rendező filmjeiben, kedden közleményben számolt be arról, hogy Allen júliusban kezd forgatni San Sebastiánban egy romantikus vígjátékot, amelynek főhőse egy a város filmfesztiváljára látogató amerikai házaspár. A szereposztásban Christoph Waltz mellett Gina Gershon amerikai, Elena Anaya spanyol színésznő és Louis Garrel francia színész neve is olvasható.



A spanyol stúdió az amerikai rendezőre jellemző színvonalas produkciót ígér közleményében. Mint kiemelték, a Woody Allentől megszokott intelligens forgatókönyv és elsőrangú nemzetközi szereplőgárda már összeállt. A WASP2019 munkacímen futó produkció végleges címét és a forgalmazás dátumát azonban még nem közölték.



Az Amazon Stúdió 2018-ban döntött úgy, hogy a rendezővel kapcsolatban a MeToo-mozgalom révén ismét felmerült, évtizedekkel korábbi, családon belüli szexuális zaklatási vádak miatt nem forgalmazza az A Rainy Day in New Yorkot Észak-Amerikában.



Allen ellen az volt a vád, hogy 1992-ben zaklatta nevelt lányát, amit a rendező kategorikusan tagadott, és vádat sem emeltek soha ellen. A négyszeres Oscar-díjas Allennel való munkától azonban több hollywoodi sztár is elzárkózott a gyanú miatt.



Allen idén februárban 68 millió dolláros (19 milliárd forintos) kártérítési pert indított az Amazon ellen, amiért nem forgalmazta a filmet és kihátrált a négy filmre szóló szerződésből is.



A 2017-ben bemutatott Wonder Wheel - Az óriáskerék című filmje, amelyben Kate Winslet és Justin Timberlake szerepelt, 1,4 millió dolláros (400 millió forintos) jegyárbevételt hozott Észak-Amerikában, a nemzetközi piacon azonban 14,5 millió dollár (4,1 milliárd forint) volt a bevétele. Az A Rainy Dayt augusztustól Hollandiában, majd ősztől néhány további európai országban vetítik a mozik.