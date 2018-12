Rekordáron kelt el Albert Einstein úgynevezett Isten-levele

Kép forrása: www.christies.com

A becsült ár két-háromszorosáért, 2,89 millió dollárért (826 millió forint) kelt el egy keddi New York-i árverésen Albert Einstein (1879-1955) kézzel írott levele, amelyben a világhírű fizikus az emberi gyengeség termékeként veti el Istent, és küszködik zsidó identitásával.Soha ekkora összeget nem fizettek még a Nobel-díjas fizikus egy leveléért. Az aukciót szervező Christie's előzetesen 1-1,5 millió dolláros leütési árral számolt. A keddi árverésen két, névtelenséget kérő telefonos licitáló között dőlt el a küzdelem négy perc alatt. A kéziratot 2008-ban 404 ezer dollárért vásárolta meg egy magángyűjtő egy londoni aukción.A relativitáselmélet atyja halála előtt egy évvel írta az "Isten-levélként" emlegetett dokumentumot, amely egyedülálló bepillantást enged a világ egyik legbriliánsabb elméjének Istenről, vallásról, zsidóságról alkotott nézeteibe.A Nobel-díjas fizikus 1954. január 3-án, egy évvel halála előtt vetette papírra a levelet, német nyelven. Sorait Erik Gutkind filozófusnak szánta, miután elolvasta a tudós Choose Life: The Biblical Call to Revolt (Válaszd az életet: a bibliai felszólítás a lázadásra) című könyvét."Az Isten szó számomra nem más, mint az emberi gyarlóságok kifejeződése és terméke, a Biblia pedig kétségkívül tiszteletre méltó, ám mégis primitív legendák gyűjteménye, amelyek emellett meglehetősen gyerekesek is. Legyen az bármily kifinomult is, semmilyen magyarázat sem tud meggyőzni ennek ellenkezőjéről" - írta a német származású tudós, aki 1921-ben kapott fizikai Nobel-díjat.Tavaly októberben Jeruzsálemben a várt 5-8 ezer dollár helyett 1,56 millió dollárért (437 millió forint) kelt el Einsteinnek a boldogság titkáról kézzel írt, mindössze két rövid mondatból álló eszmefuttatása. A feljegyzést 1922-ben adta Albert Einstein egy küldöncnek borravaló helyett Tokióban, ahol előadó körúton járt.