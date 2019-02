Tarolt A kedvenc a BAFTA díjátadón, mutatjuk, kik voltak ott - Fotógaléria

A várakozásoknak megfelelően Jorgosz Lanthimosz A kedvenc (The Favourite) című kosztümös filmje kapta a díjak zömét a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) vasárnap esti londoni díjkiosztó gáláján, a legjobb filmnek és a legjobb rendezőnek járó két fő elismerést azonban a nagy vetélytárs, az Alfonso Cuarón rendezte Roma vitte el.A kedvenc tizenkét díjra volt esélyes az előzetes jelölés alapján, és hetet el is hozott az Oscar-díjas győzelmek viszonylag megbízható előrejelzőjének tekintett BAFTA-rendezvényen. Ez az alkotás nyerte a kiemelkedő brit film, a legjobb produkciós tervezés, a legjobb smink, a legjobb eredeti forgatókönyv és a legjobb jelmeztervezés díját.Emellett a filmben nyújtott teljesítményéért a XVIII. századi brit uralkodó, Anna királynő alakítója, Olivia Colman vehette át a legjobb női főszereplőnek, Rachel Weisz pedig a legjobb női mellékszereplőnek járó elismerést.A The Favourite a legjobb film és a legjobb rendező díjáért is versenyben volt, e két fődíjat azonban a Roma című mexikói alkotás és rendezője, Alfonso Cuarón gyűjtötte be a patinás londoni Royal Albert Hall rendezvényközpontban tartott, éjszakába nyúló, fényes vasárnapi gálán.A díjkiosztón részt vett Vilmos herceg, az Egyesült Királyság majdani uralkodója, felesége, Katalin hercegnő társaságában.A hét díjra jelölt Roma kapta a legjobb nem angol nyelvű filmnek, illetve a legjobb fényképezésnek ítélt elismerést is.A legjobb férfi főszereplő díját Rami Malek vehette át. Malek alakítja a Queen néhai frontemberét, Freddie Mercuryt a Bohém rapszódia (Bohemian Rhapsody) című, szintén hét díjra jelölt filmben. Ennek az alkotásnak ítélték a legjobb hanghatásért járó elismerést is.A legjobb film díjáért A kedvenc és a Roma mellett a Zöld könyv, a Csillag születik és a Csuklyások: BlacKkKlansman is versengett.A rendezők mezőnyében Alfonso Cuarónnak A kedvencet készítő Lanthimos, valamint Bradley Cooper (Csillag születik), Pawel Pawlikowski (Hidegháború) és Spike Lee (Csuklyások: BlacKkKlansman) volt a vetélytársa.A Bohém rapszódia rendezője, Bryan Singer jelölését ugyanakkor a brit filmakadémia a múlt héten "felfüggesztette", miután négy férfi nemrégiben azzal a váddal állt elő, hogy gyermekkorukban Singer szexuális támadást követett el ellenük. Az 53 éves Singer tagadja a vádat, a BAFTA állásfoglalása szerint azonban a terhére rótt szexuális visszaélések teljességgel elfogadhatatlanok, és összeegyeztethetetlenek az akadémia alapértékeivel.Singert három héttel a Queen-film befejezése előtt menesztették a Bohém rapszódia stábjából, mert a gyártó szerint "megbízhatatlan magatartást" tanúsított a forgatáson, neve azonban a stáblistán maradt.Olivia Colman versenytársa a legjobb színésznők mezőnyében Lady Gaga (Csillag születik), Viola Davis (Nyughatatlan özvegyek), Melissa McCarthy (Megbocsátasz valaha?) és Glenn Close volt.Glenn Close a The Wife című filmben mutatott alakításért már elnyerte a legjobb drámai színésznőnek járó Golden Globe-ot.A Freddy Mercuryt alakító Rami Malek a legjobb férfi főszereplő BAFTA-díját Christian Bale (Alelnök), Viggo Mortensen (Zöld könyv), Bradley Cooper (Csillag születik) és Steve Coogan (Stan & Ollie) elől vitte el.