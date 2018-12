Tovább egyenesedik, de soha nem lesz teljesen egyenes a pisai ferde torony

Az elmúlt években kevésbé ferde lett a híres pisai harangtorony, amely jelenleg is tovább egyenesedik, de nem lesz soha teljesen egyenes Roberto Cela mérnök szerint.



A fontosabb pisai műemlékek karbantartásával megbízott Opera Pirmaziale Pisana (OPA) szakértője szerint az egyenesedés még évekig eltarthat.



A középkori pisai köztársaság jelképe, a harangtorony, amelynek a déli oldala 55,86 méter, az északi pedig 56,71 méter magas, nem sokkal az építése kezdete - 1173 - után kezdett dőlni a túlságosan laza talaj miatt.



A dőlést, amely miatt a torony világhírre tett szert, veszélyesnek találták. A szakértők már a fennmaradásáért aggódtak, és harminc éve hatalmas állagmegóvási munkálatokba kezdtek.



Az UNESCO világörökségi listáján is szereplő márvány műemléket 1990 januárjában bezárták a látogatók előtt, és biztonsági okokból 11 éven át zárva tartott. Dőlésének legnagyobb mértéke 4,5 méter volt a függőlegeshez képest.



Az 1993 és 2001 között, a Michele Jamiolkowski mérnök vezette nemzetközi bizottság felügyeletével végzett munkák alatt a torony 41 centimétert egyenesedett a függőlegeshez képest. A legutóbbi mérések szerint további 4 centiméterrel lett kevésbé ferde.



Roberto Cela elmondta, hogy csöveket fúrtak a torony alapja alá, földet emelve ki az épület alól, így félfoknyit sikerült az épületet egyenesíteni.



A 14,5 ezer tonnás épület mozgásának tanulmányozására a szakértők óránként végeznek méréseket, egyes méréseket automata ingákkal, másokat optikai szintezővel.



"A torony nyáron, amikor meleg van, deformálódik és kevésbé ferde, mert déli irányba dől, a déli homlokzata melegszik, és a kő kitágul. Tágulás közben egyenesedik" - magyarázta Nunziante Squeglia, aki 25 éve tanulmányozza és méri a tornyot.



"A torony sokkal titokzatosabb volt, amikor elkezdtem a munkát. Nem igazán tudták, mi okozza a ferdeségét, és miért fokozódik a jelenség" - mondta.



A mérnök szerint a több mint egy évszázada minden szempontból vizsgált torony még ma is számos rejtélyt őriz.



Az összes munka ellenére a torony "sosem lesz teljesen egyenes" - állítja Robert Cela.



"Már az építésekor is történtek kísérletek a kiegyenesítésére, az egyik oldalára több követ tettek, és most enyhe banánformája van" - tette hozzá.