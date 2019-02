Valóra váltotta a csaposok álmát a Carlsberg: okoshordót gurított a piacra

A csaposok álmát váltotta valóra a Carlsberg, a dán sörgyártó okoshordóval lépett a piacra, amely képes arra, hogy figyelje a hordóban lévő sörmennyiségét, sőt jelezze sörfőzdének, ha fogytán a készlet.



Az okoshordó képes jóval hosszabb ideig frissen tartani a sört, száműzve a hab nélküli sör rémét. Egyetlen dologra azonban nem képes, hogy kicserélje magát, ha kiürült.



A stagnáló eladások, a fogyasztók bor és röviditalok felé fordulása késztette innovációra a dán sörgyártót, és arra, hogy a sörözők tulajdonosait boldoggá tegye és nemcsak szélesebb palettát nyújtson, hanem segítse őket profitjuk növelésében. A csaposok egy tableten figyelhetik valós időben a hordók tartalmának alakulását. Az általa összegyűjtött adatok mind a sörfőzdét, mint sörözőket abban is segíti, hogy megbecsüljék, mekkora a kereslet az egyes sörfajtákra az év egy adott időszakában.



"Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a megfelelő termék elérhető legyen adott helyen, adott időben" - mondta egy interjúban Nancy Cruikshank, a Carlsberg digitális átalakulásáért felelős vezetője.



Az okoshordó műanyagból készül, nem a hagyományos nehézacélból, ahogyan az az 1960--as és 1970-es években megszokott volt.



A dán sörgyártó Nyugat-Európa mellett néhány kínai városban is csapra veri őket, az okoshordó tesztelése azonban Berlinben folyt. Koppenhágában, Malmőben és Milánóban a jövő hónapban mutatják be.



Az új, könnyebb hordó sűrített vizet használ szén-dioxid helyett a sör kinyomására, ezáltal 30 napig frissen marad a sör. Az öreg acélhordókban ez kevesebb mint egy hét volt. A Calrsberg szerint ezáltal lehetővé válik, hogy a sörözőkben, bárokban, éttermekben kipróbáljanak kevésbé ismert és jóval drágább söröket is.



A műanyag használatával a Carlsberg ugyan szembemegy az élelmiszeripar azon céljával, hogy visszaszorítsa az egyszer használatos műanyag alkalmazását, mivel a fogyasztók egyre inkább környezetbarát módon gondolkodnak.



A Calrsberg közölte, hogy az okoshordó ugyan egyszer használatos, de dolgoznak azon, hogy begyűjtsék és újrahasznosítsák azokat.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)