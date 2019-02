Victoria Beckham divatháza nem tervez többet kígyó- és krokodilbőrből

Victoria Beckham luxusdivatháza is csatlakozott azokhoz a tervezőkhöz, akik kollekcióikhoz nem használják többé egzotikus állatok bőrét - írta az Independent online kiadása.



A 44 éves divattervező hétfőn adott ki közleményt, mely szerint döntése "tükrözi vásárlói kívánságát".



"Jó ideje törekszünk arra, hogy termékeink etikus forrásból készüljenek és kisebb terhet rójanak a környezetre. Örömmel jelentjük be, hogy a 2019-es őszi-téli konfekcióruháinkhoz nem használjuk egzotikus állatok bőrét" - mondta el a cég szóvivője.



A Beckham-kollekciók sosem használtak szőrmét, kígyó- és krokodilbőrből azonban készítettek cipőt és táskát.



A divatház döntése előtt két hónappal jelentette be a Chanel luxusmárka, hogy kollekcióihoz többé nem használ se szőrmét, se egzotikus állatok bőrét.