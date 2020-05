Hat Grammy-díjjal indít a Paloznaki Jazzpiknik

A festői szépségű Balaton-felvidéken augusztus 20-án a Magyar Jazz Napját ünnepli a Jazzpiknik a Magyar Jazz Szövetséggel közösen. A jeles alkalomból a hatszoros Grammy-díjas Randy Brecker, az élő jazz-legenda látogat Paloznakra. A pénteki napon Jamie Winchester és a szaxofon-istennő, Candy Dulfer, míg a szombati záróesten Zséda, Mario Biondi és az MF Robots örömzenél a dűlőkön.

Augusztus 20-án csütörtökön, a Magyar Jazz Napján a Finucci Bros Quartet egy élő jazz-legendával, Randy Breckerrel közösen lép fel Paloznakon.

Randy Brecker trombitás, hatszoros Grammy-díjas zenész, maga az élő jazztörténelem.

1967 óta tartó pályafutása, előadói és zeneszerzői karrierje garancia a rock, az R&B és a jazz magasrendű fúziójára, így ő a fúziós jazz legnagyobb képviselője. Több mint öt évtizede van a pályán, annak is a csúcsán. Olyan világsztárokkal játszott együtt, mint Frank Sinatra, Jaco Pastorius, Frank Zappa, Stevie Wonder, valamint Bruce Springsteen. A Magyar Jazz Napján a Jazzpiknik további színpadain is szól a jazz legjava. Az augusztus 20-i állami ünnepen az egykori Fortuna hangulatát hozza el ismét Dan von Schulz.

A Jazzpiknik második napján, az ír származású gitáros-énekes, Jamie Winchester & Hrutka Róbert Band nyitja a Nagyszínpadot. Őt követi a világhírű holland szaxofon-istennő, Candy Dulfer. Candy zenélt már a Pink Floyddal és Madonnával, Prince-szel, Maceo Parkerrel, Dave Stewarttal és Van Morrisonnal, olyan művészekkel lép fel, mint Beyoncé, Chaka Khan, Aretha Franklin, Jamie Cullum és sokan mások. Candy Dulfer augusztus 21-én, pénteken hevíti fel a Paloznaki Jazzpiknik közönségét.

A szombati záróestet Zsédenyi Adrienn – többszörös Fonogram-díjas, illetve Viva Comet-díjas -, a magyar könnyűzene egyik legsikeresebb női képviselője nyitja meg. Ismert világslágerek, swing és jazz klasszikusok Zséda egyedi hangzásában a Pikniken.

Az este a soul, a blues és a jazz határterületein egyensúlyozó, többszörös platinalemezes énekes, Mario Biondi fergeteges koncertjével folytatódik.

Amint énekelni kezd, különleges és dögös hangjáról mindenki megismeri a szicíliai származású zenészt.

Az énekes a jazz és a soul egyik legnevesebb európai előadója, aki a This Is What You Are című slágerével robbant be a zenei életbe 2006-ban. Biondi második alkalommal látogat el Paloznak dűlőire a magyar közönséghez, először 2017-ben adott nálunk felejthetetlen koncertet az európai soulmuzsika koronázatlan olasz királya.

Az est megkoronázásaként MF Robots utánozhatatlan hangjai töltik be a csillagfényes paloznaki éjszakát. Az MF Robots a soul, az R&B, a funk és a popzene stílusait vegyíti energikus, új hangzású zenévé. A zenekar egyik tagja, Jan Kincaid alapítója volt a 2019-es Jazzpikniken nagy sikert aratott The Brand New Heavies együttesnek, hozzá csatlakozott Dawn Joseph énekesnő, akit Rod Stewart, Phil Collins, Michael Buble, Craig David, vagy a tavaly Paloznakon is fellépett Rick Astley szenzációs vokalistájaként ismerhettünk meg. A vadonatúj hangzást ígérő, kirobbanó energiájú duót nálunk most először hallhatja a közönség.

Mint minden évben, a Paloznaki Jazzpiknik most is segíti bevétele egy részével a rászorulókat. Idén az Együtt az Autistákért Alapítványt támogatja a fesztivál.

Az autizmus sokakat elszigetel a környezetüktől, azonban együttes erővel segíthetünk, hogy biztonságosabbnak érezzék a világot. Ez egyfajta spektrumállapot, mely közel 160.000 embert érint Magyarországon. Az Együtt az Autistákért Alapítvány célja, hogy egy olyan világot teremtsen, amelyben az autisták a legjobb önmagukká válhatnak. Ehhez társadalmi és egyéni szinten is változásokat kell elérniük. A Jazzpiknik szeretné támogatni munkájukat és célkitűzésüket, az első Autista Mintaház – Fejlesztő és Módszertani Központ létrehozását.

A további fellépőkkel folynak az egyeztetések, a szervezők folyamatos tájékoztatást adnak a következő hetekben, kedvezményes jegyeket itt lehet vásárolni.

A szervezők a teljes fellépői lista közzétételét követően jelentkeznek további részletekkel az új időpont kapcsán felmerült jegyvisszaváltásról.

Borítókép: Randy Brecker