Egyelőre elköszönünk a téltől - búcsúzóul mutatunk légifotókat a fehér városról, jégbe fagyott növényeket, havas temetőt

Kárász utca, Klauzál tér hóban, este. Fotó: olvasó-tudósító/Fazekas Márta

Bár korai lenne még temetni a telet, hiszen tavaly is március közepén volt a legnagyobb hó, egy időre biztos, hogy elbúcsúzhatunk a fehér takarótól. Petrács Alex csodaszép légifelvételeivel köszönünk el, és bízunk benne - bár sokan nem így vannak vele - hogy azért lesz még télies idő februárban. Inkább, mint hogy megint akkor havazzon, amikor már a virágokat várjuk,Az olvadás is hálás fotótéma: ami nappal vizes, az éjjel jéggé fagy. Fotóinkon jégbe fagyott ágat, levelet, szőlőindát, borostyánt is megcsodálhatnak.Olvasónk, Fazekas Márta az esti Szegedet örökítette meg:Végezetül mutatunk egy galériát a behavazott alsóvárosi temetőről a naplementében.