Kabrióból osztotta ajándékait tegnap a Télapó Szegeden - Ön is látta a Mikulást? Le is fotózta? Küldje be!

A villamosra várt tegnap Szegeden a Mikulás, de láttak motoros Télapót is - egy kabrióval is járták ketten a várost. Ön is látta a Mikulást? Fotózza le, küldje be nekünk!



Fotó: olvasó-tudósító/Balogh Ágnes Fotó: olvasó-tudósító/Onozó Gábor Biztos tudomásunk van arról a tényről, hogy ma reggel a Mikulás egy szegedi buszmegállóban várakozott.

Szegeden a Mikulás is az SZKT járatait használja. Fotók: olvasó-tudósító/Drávai Gergely

Miután a buszmegállóban végzett a télapó, beült egy kabrióba, és egy rózsaszínre világított fehér műfenyővel furikázott keresztül a városon másodmagával. Mutatjuk szemtanúnk fotóját, aki az IH Rendezvényközpontnál vette észre az éppen ajándékot osztó párost.

A Mikulás találkozott Télapóval, és ketten köröztek a városban. Fotó: Farkas Judit A Mikulás találkozott Télapóval, és ketten köröztek a városban. Fotó: Farkas Judit A Mikulás találkozott Télapóval, és ketten köröztek a városban. Fotó: Farkas Judit



Ezen a napon nem nehéz Mikulást látni: az utóbbi években mutatkozott sportkocsiban, motoron, villamoson, a gemmás gyerekekhez például egyik évben tűzoltóautón érkezett. Idén hol találkoztak vele? Ha megörökítették, várjuk felvételeiket - fotót és videót egyaránt szívesen fogadunk.

Az igazi Mikulás repülővel érkezett az országba. Tavalyelőtt tűzoltóautóval ment a Mikulás a gemmás gyerekekhez.



Este az IH Rendezvényközpontnál álltak le a kabriós Mikulások ajándékot osztani, de olvasóink tegnapi fotói azt bizonyítják: egész nap járták a várost a BMW kabrióval és a fehér, feldíszített műfenyővel. Olvasó-tudósítónk, Balogh Ágnes már reggel találkozott velük, Onozó Gábor pedig a Makkosházi körúton kapta lencsevégre a piros ruhás párost.