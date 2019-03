Kivirágzott a kerítés töve a Szabadkai úton - az élet nem művészfilm, ne dobják el a zacskókat!

Évről évre, sőt, napról napra visszatérő probléma a Szabadkai út egy részének állapota. A közeli üzletláncokban megvásárolt termékek csomagolása rendszeresen a drótkerítés tövében végzi, rengeteg műanyag zacskóval együtt. Hiába takarítják össze, pár nap múlva mintha mi sem történt volna, ugyanolyan a helyzet. Sőt, egy ideig illegális hulladéklerakónak is használták a temetőtől a tankertészet végéig tartó útszakaszt - mivel lakóházak ezen a szakaszon nincsenek, kisebbnek gondolhatták a lebukás kockázatát.Most "csak" annyi a baj, hogy messziről úgy látni, kivirágzott valami végig a kerítés tövében, de közelről sajnos kiderül, hogy a műanyag zacskók akadnak meg a kerítésen.Emlékszünk az Amerikai szépség című Oscar-díjas film nejlonzacskós jelenetére? Ha nem, átismételjük.Amennyiben művészi megfontolásból eresztik el az üzletek előtt elegáns mozdulattal a nejlonzacskókat, hogy táncoljanak, mint egy játszani vágyó kisgyerek, kérjük, ne tegyék! A Szabadkai úti kerítés az első, ami megfogja a szabadon szálló zacskókat, arra nyilván nincs kapacitás, hogy minden áldott nap takarítsanak ezen a szakaszon. Kérjük, találják meg a szemeteseket! Ha meg nem találunk, akár otthon is kidobhatjuk a zacskót, a csokipapírt. Mert hever szanaszét sok csokipapír is, amiben az az elkeserítő, hogy a villamosmegálló tiszta, és a kukában bőven lenne még hely.Egyébként a szemetelőknek joguk van tudni, hogy a döntéshozók azt fontolgatják:Korábbi cikkünkben a szociálpszichológus rávilágított: a nem szemetelés az, ami tanulási folyamat, a szocializáció része. A szemetelés pedig ösztönös: megszabadulni attól, amire már nincs szükségünk, méghozzá a lehető leggyorsabban és legegyszerűbben. Ha nem foglalkozunk vele, hogy a saját portánkon kívül minden csupa szemét - mert a szemetelők nagy részének nem úgy néz ki az udvara, mint az utca, ahol eldobálja a hulladékot -, a gyerekeinket sem fogja érdekelni. Ha pedig mi is csak úgy eldobjuk azt, ami már nem kell, jó eséllyel ők is ezt teszik majd. Elrettentő példaként