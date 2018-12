Minden napra jut paraszt parkolás - csak egy rést hagyott a járdán a babakocsisok kedvenc Mercije

Ezen a keskeny résen kellene átférnie babakocsinak, kerekesszéknek, járókeretnek. Nem fér át egyik sem.

Az előtérben látható sötétkék jármű is rálóg a járdára, de az előtt még kényelmesen el lehet férni. Utána jön a feketeleves.

Tahó parkolás a Dankó Pista utcából. Fotó: olvasó-tudósító/Bisl Zoltán

Aki átlagos szélességű, nem ül kerekesszékben, nem tol babakocsit - az is oldalazva fér csak át a résen, amit a Mercedes sofőrje a gyalogosoknak meghagyott. A Szivárvány kitérőnél sikerült okosba megoldani a parkolást, sokan kívánhatták az illetőnek a legjobbakat. Ottjártunkkor bottal közlekedő néni oldalazott éppen az autó orra és a rozoga fal között."A tahó parkolót a Dankó Pista utcában fotóztam. Ahogyan az a épen is látszódik, gyakorlatilag a teljes járdát elfoglalta a tehetséges furgonos, nemhogy babakocsival, de gyalogosan sem lehet elférni tőle a járdán. Sajnos nem először parkol így, a ten legalább 3 napig parkolt ugyanígy" - jelezte e-mailben olvasónk, aki fotót is mellékelt. A furgonnál talán egy ember sem férne át - kedves Mercis, van még mit behoznia a tahóparkoló versenyben!