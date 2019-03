ÚtON: Baleset miatt torlódás várható a Szent Ferenc utcában

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Baleset történt a Szent Ferenc utca 34. előtt, a helyszínen torlódás várható.Két autó ütközött Ambrózfalván, a Dózsa György utca 15. előtt. Torlódás, útlezárás nincs a helyszínen.Baleset történt az 5-ös úton, a 177. kilométerszelvényben. A rendőrség kéri a sofőröket, hogy a helyszínen fokozott figyelemmel közlekedjenek, mert torlódás várható.A Kálvária sugárút és nagykörút sarkán két autó ütközött, torlódás várható. A sugárutak közül szokás szerint a József Attila és a Kossuth Lajos a legforgalmasabb, de alakul a Csongrádi sugárút és a Szabadkai út is. A Budapesti körút, Csillag tér környéke már akadozik, és a Felső Tisza-part is tele van, a rakpart felőli részén gyarapodik a sor a lámpánál. A Háló utcában az építkezés miatt lezárták a Bárka és Maros utca köztirészt. A kiskörúton a Dugonics és Aradi téri rész van belassulva, de nagy a mozgás a Boldogasszony sugárúton és a klinikák körül is. Újszeged hozza a reggeli formáját, a hidak előtt egyre hosszabbak a sorok. A Petőfi sugárúton a Faragó utca magasságában pedig dolgozik a traffipax.