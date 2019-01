ÚtON: Két autó ütközött Hódmezővásárhelyen, Szegeden pedig megint szakad a hó: óvatosan vezessenek!

DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

Két autó ütközött Hódmezővásárhelyen, a Klauzál utca 135. előtt. Torlódás, útlezárás nincs a helyszínen.A bevezető utakon elsősorban befelé van nagyobb mozgás, a ülső örutakon pedig elég erős a forgalom mindkét irányban. A Brüsszeli, Római krt, József Attila kereszteződése szintén mozgalmas, illetve a Csongrádi sugárút, Kossuth Lajos sugárút, Szabadkai út végig, a álvária, Petőfi sgt eleje szintén. A Mars tér örnyé is tele van, de a Bécsi és Moszkvai örúton is egyre többen vannak. A Tisza Lajos örúton inkább a főbb csomópontok torlódnak, a Felső Tisza parton pedig szinte teljes hosszában sűrű a forgalom. A Kelemen, a Stefánia, a Híd utca reggel is tele vannak, csakúgy, mint a Szent Ferenc utca, Boldogasszony sugárút. A Makai, Szőregi út szintén el vannak látva autókkal, a hídfeljáró utcáiban, illetve a Belvárosi hídon lassú sorokban halad a forgalom.