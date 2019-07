63 évesen kimúlt a legidősebb fogságban élő gorilla

Susan Altrui elmondta, hogy gondozói szerda reggel találták holtan az idős nőstényt.



Trudy volt a legidősebb gorilla az állatkertek és vízi parkok szövetsége (Association of Zoos and Aquariums) nemzetközi akkreditációs szervezet adatai szerint. Lehetséges, bár nagyon valószínűtlen, hogy létezik még nyugati síkvidéki gorilla olyan állatkertben, amely nem tagja a szövetségnek.



Trudy 1988-ban érkezett a Little Rock-i állatkertbe egy Ollie nevű hímmel együtt. Egyik korábbi gondozója, Syd Tanner főnökasszonynak hívta a csak hímekből álló gorillacsapat élén.



A nőstény az egyik utolsó volt a vadonban befogott gorillák közül. A gorillák átlagos élettartama 35-40 év, állatkertekben akár 50 évig vagy tovább is élhetnek.