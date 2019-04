Olyasmi történt a pécsi állatkertben, amit még soha, sehol nem dokumentáltak

Ervina nevű szalagos varánusza feltehetően szűznemzéssel, azaz hím varánusz "segítsége" nélkül adott életet négy egészséges kis gyíknak - közölte az intézmény csütörtökön az MTI-vel, azt is kiemelve, hogy ilyen esetet eddig még nem dokumentáltak.Azt írták: a nőstény egyed fél éve egészséges tojásokat rakott, amelyekből négy kis varánusz kelt ki néhány hete. Megfogalmazásuk szerint mindez azért szenzációs, mert a pécsi állatkertben két nőstény varánusz él, a kis gyíkok tehát feltehetően szűznemzéssel születhettek meg, ami még a vadon élő hüllők esetében is rendkívül ritka.A szűznemzésről ismertették: az egy olyan túlélési stratégia, genetikai jelenség, ami biztosítja az állatok - például a hüllők, halak, kígyók - szaporodását, hím egyedekkel történő párzás nélkül, tehát az állatok egyedfejlődése csak a nőstények petesejtjéből indul meg, a hímivarsejtek nélkül.Szalagos varánuszok esetében "még soha, sehol" nem dokumentáltak a pécsihez hasonló esetet - emelte ki a tájékoztatás.Szalagos varánuszok már az 1980-as évektől kezdve jelen vannak az állatkert gyűjteményében. Sulyok Ábris, az állatkert terráriumának vezetőjét idézve a kommüniké beszámolt róla, hogy a gondozók tudomása szerint az elmúlt több mint 30 év alatt ezek az állatok nem szaporodtak.Hogy minden kétséget kizáróan bizonyítani tudják, hogy valóban szűznemzés történt, genetikai vizsgálatokat is végeznek majd.Mészáros István, a varánuszok gondozója szerint miután a gyíkok elhagyták a tojást, továbbra is rendkívül nagy figyelemmel kell követni a fejlődésüket. Speciális nevelést és kiemelt törődést igényelnek, amit nehezít, hogy kevés a leírt tapasztalat és tudás az ilyen körülmények között született gyíkok gondozásáról. Ahogy viszont nőnek, egyre kevesebb feladat lesz velük, mivel a szalagos varánuszok igen gyorsan alkalmazkodó, sikeres és hatékony ragadozók - emlékeztetett a közlemény.