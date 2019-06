Szulejmán szultán sírját tárják fel Szigetvár mellett

A filmbeli és a történelemből ismert I. Szulejmán egy és ugyanaz. A szultán sírkomplexumát tárták fel Szigetvár mellett - a kép filmjelenet.

A derviskolostor maradványai. Fotó forrása: Origo

Néhány héten belül befejeződhet Szulejmán szultán Szigetvár melletti sírkomplexumának régészeti feltárása, év végére pedig a munkálatok írásos, tudományos összefoglalója is elkészül - közölte Pap Norbert, a kutatás vezetője az MTI-vel. Bizonyára felmerül az olvasóban, van-e köze e szultánnak a Szulejmán című sorozathoz, és a válasz igen: a tévésorozat középpontjában I. Szulejmán áll , akinek a sírját Magyarországon megtalálták.A Pécsi Tudományegyetem (PTE) történeti földrajz professzora elmondta: a 2013-ban indult vizsgálatok során 2015-ben egy türbe, 2016-ban egy dzsámi, 2017-ben pedig a derviskolostor nagyobbik részének feltárása valósult meg. A türbét és a dzsámit U-alakban körbeölelő kolostorépület déli szárnyának feltárási munkái zajlanak jelenleg. A néhány héten belül várhatóan befejeződő munka során még kerülhetnek elő érdekes és fontos tárgyak, hiszen a derviskolostor e részén a török időkben, a 17. század második felében egy vendégház működött az előkelő vendégek fogadására. Ugyan még további vizsgálatra szorul, de az épület sarkán talán egy konyha is lehetett. Azok a helyek, ahol konyhai hulladékot lehet találni sokat, elárulnak az ott élők életmódjáról - közölte Pap Norbert. Az Origo korábbi cikkéből sok érdekességet megtudhatnak az ásatásról.A kutatások pécsi vezetője elmondta, hogy a síregyüttes a 17. században a megnövekedett Szulejmán-nosztalgia miatt valószínűleg egyre több előkelő látogatót fogadott. A leletek alátámasztják ezt a vélekedést, hiszen sok a magasabb társadalmi státusra utaló lelet. Pap Norbert szerint júliusban valószínűleg befejeződik az ásatás, a továbbiakban pedig műszeres vizsgálatok révén szeretnének még többet megtudni a településről. Az év végéig minden, a munkálatok tudományos összefoglalóját tartalmazó dokumentum is elkészül.A kutatás vezetője emlékeztetett arra, hogy a feltárással érintett területek korábban magyar állami védelmet kaptak, s folyamatban van azok állami kézbe vétele. Az ásatásokat követően a romokat visszatemetik és előkészítik a majdani bemutatásra. Pap Norbert elmondta, a tevékenységüket meghatározó kormányhatározat alapján az év végére elkészülő szakértői jelentések mellett a leendő kulturális turisztikai komplexum megvalósíthatósági tanulmánya, illetve a leendő bemutatóhely létesítését megalapozó más tanulmányok készítése is zajlik. Ezek révén kiderülhet, hogy a sírkomplexum idővel hogyan tehető látogathatóvá, továbbá hogy ez milyen költségekkel járna.A magyar állam és a Török Együttműködési és Koordinációs Ügynökség (TIKA) finanszírozásában megvalósuló kutatás 2013 elején indult Szigetváron, az utóbbi években azonban már a magyar állam biztosította a munka pénzügyi forrásainak túlnyomó részét. A szakember 2015 decemberében jelentette be, hogy megtalálták Szulejmán szultán sírhelyét, az egykori mauzóleumot, valamint egy unikális oszmán kori települést a szigetvár-turbéki szőlőhegyen. Szulejmán magyarországi síremlékének jelentőségéről Pap Norbert az MTI-nek korábban azt mondta, hogy az Oszmán-háznak 36 uralkodója volt, többségük a birodalom fővárosában és környékén hunyt el, ott emeltek neki síremléket.