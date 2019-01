Tovább kutat a Naprendszer mélyén a NASA New Horizons űrszondája

A NASA New Horizons űrszondája az Ultima Thule kisbolygót elhagyva holdak után kutat tovább a Kuiper-övben, a Naprendszer legtávolabbi sarkában - jelentették be a missziót irányító tudósok.



A zongora nagyságú űrszonda kedden haladt el a Kuiper-övben található jeges égitest, a hóember formájú Ultima Thule mellett, 6,5 milliárd kilométerre a Földtől. A szonda azóta már ötmillió kilométerre távolodott el a különleges alakú bolygókezdeménytől, amely a tudósok szerint két jeges űrszikla fúziójából keletkezett sok milliárd évvel ezelőtt.



A sajtótájékoztatón az Ultima Thule három dimenziós képét is bemutatták, hogy a városnyi nagyságú kozmikus testet alaposabban meg lehessen tekinteni. A sztereóképet Brian May asztrofizikus, a Queen gitárosa készítette, aki a misszió irányítóival a marylandi Laurelben, a Johns Hopkins Egyetem Alkalmazott Fizikai Laboratóriumában ünnepelte az űrszonda elhaladását az Ultima Thule mellett.



Mark Showalter, a kaliforniai SETI Intézet tudósa elmondta, hogy amint jobb képek érkeznek az űrszondától, néhány héten vagy hónapon belül kiderülhet, vannak-e az Ultima Thulénak apró holdjai, esetleg halvány, keskeny gyűrűje. Hozzátette, hogy feltételezése szerint legalább néhány hold kering a "hóember" körül néhány száz kilométer távolságban. Az erről a területről gyűjtött adatok azonban még a szonda fedélzetén vannak.



Alan Stern, a misszió vezető tudósa arról beszélt, csodálkozna, ha nem lennének becsapódásból származó kráterek a kisbolygón. Ha sikerülne ezeket felfedezni, az óriási jelentőségű lenne, hiszen betekintést engednének a kisbolygó belsejébe.



A következő napokban átmenetileg leáll az adattovábbítás a szondáról, mivel a Nap jelenleg a kisbolygó és a Föld közötti pozícióban van és ez zavarja a rádiójeleket.



Az amerikai űrszonda már nagyon mélyen jár a Kuiper-övben, a Földtől való óriási távolsága miatt csaknem két évbe telik majd, hogy minden adatot visszaküldjön. Utazása tovább folytatódik, közben újabb égitesteket figyel meg és méréseket végez.



A kisbolygóövben mintegy 800 ismert objektum van, amelyek kulcsként szolgálhatnak ahhoz, miként jöttek létre az égitestek mintegy 4,6 milliárd évvel ezelőtt.



A New Horizons űrszondát 2006. január 19-én indították útnak, elsődleges feladata a Plútó kutatása volt, 2015. július 14-én haladt el a törpebolygó mellett, minden eddiginél közelebb jutva hozzá.



Az Ultima Thulét 2014-ben a Hubble teleszkóp fedezte fel, a NASA 2015-ben döntött úgy, hogy a New Horizons misszióját kiterjesztik a kisbolygó vizsgálatára.