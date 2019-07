82,5 milliárd forintért venne autókat az állam

Megszépültek Mindszent központi terei - Angyalos kutat is avattak a városháza melletti parkban

A mindszenti városháza idén szépült meg. Most pedig 150 millió forint vissza nem térítendő támogatásból megújultak a városháza körüli központi terek is. Épült új kerékpárút és járda is. A parkokat rengeteg virág díszíti.