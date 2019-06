Magabiztos a Mercedes A-osztály AMG - Galéria

Fotó: Török János

– Egy nagyot és egy kicsit – válaszoltam arra a kérdésre, hogy milyen autót szeretnék kipróbálni a minap Szegedre érkező álom Mercedesek közül a Pappas rendezvényén. Évek óta vendégeskedik városunkban ez a turné, óriási érdeklődéssel kísérve. Csúcsra jártak az autók, és pörögtek a regisztrációért felelős hölgyek is. De minden gördülékeny volt, és a tesztelő sofőrök felelősen viselkedtek, időre visszavitték az autót, és ahogy mondani szokás, szerencsére rendkívüli esemény nem történt.A több mint fél tucat kocsiból én a két AMG-modellt, a GT 53-at és az A35-öt futtattam meg a bajai úti és röszkei úti körforgalom érintésével, fotós kollégám az E53-mal is repesztett. Szerencsére nekünk száraz időnk volt, de így sem nyomhattuk nagyon a pedált, hiszen az álló traffipaxot fel lehet térképezni, a mozgó bármikor megjelenhet. A kisebbik, Kecskeméten gyártott A-osztály 300 lóerőnél többet, százas gyorsulásban pedig 5 másodpercnél kevesebbet tud, és csak azért nem mondjuk a suzukis „Mi autónk" szlogent, mert azért nem mindenki számára elérhető. 15,6 millió az alapára, az általunk próbált modell éppen csak megállt 21 millió alatt – a GT 53 két széle 36,5 és 53,4 millió forint.Egy autós kollégám szellemesen kecskeméti gyorsnak nevezte az A35-öt, amely valóban nagyon megy, miközben minden helyzetben stabil. Persze úgy, hogy már régen nem mi vezetjük, hanem a számítógép, amely csak annyi nyomatékot enged egy-egy kerékre, amit a kocsi még át tud vinni az aszfaltra. Lehet sportosabb módot választani a négykerék-hajtású kocsinál, de a védelem nem kapcsolható ki teljesen, és ha mégis a fizika határait feszegetné a sofőr, a rendszer belenyúl. Még inkább igaz ez arra a modellre, amelyre leghamarabb fogyott el a szabad időpont, és 600 lóerő feletti teljesítményt szabadított rá, csak a hátsó kerekekre. A megyei kamara ipari alelnöke ezzel teljesített egy gyors kört, és kicsit neheztelt is, hogy nem mutatott meg mindent az autó. Nem csodálom...