Szegeden a legújabb Mazda

Kettő az egyben



Az új Mazda 3 az első olyan sorozatgyártású autó, amely sűrítéses gyújtással üzemelő benzinmotorral is rendelhető lesz, várhatóan idén ősztől. A Skyactiv-X SPCCI a benzinesek előnyeit, a sima járást és a pörgethetőséget egyesíti a dízelekével – az utóbbiak természetesen a kis fogyasztás és az alacsony fordulaton produkált nagy nyomaték.

A Mazda 3 2003-as megjelenése óta a márka több mint 6 millió darabot értékesített a kompaktból világszerte. A stratégiai, globális modell nagyban hozzájárult a vállalat növekedéséhez. Ehhez méltó volt a szerda esti szegedi premier, a meghívottak a „leleplezés" után hosszú ideig nézegették, próbálgatták a kívül- belül meggyőző Mazda-piros modellt. Megtudtuk, ezzel a fényezéssel adja el autóinak egyharmadát a márka.A japánok szerint a modell megjelenése „letisztult, egyszerű, egy vonallal megrajzolható forma, élek nélküli felületváltással", amiben biztosan is van valami, a lényeg azonban inkább az, hogy szép. Ez a 3-as új padlólemezre készül, több nagy szilárdságú acélt használ, így még merevebb.Az utastérben az automata és a kézi kapcsolású sebességváltó karja egyaránt előrébb és magasabbra költözött, így könnyebben elérhető és kezelhető. A HMI utasításrendszer kapcsolója is előrébb került, a középső könyöklőt meghosszabbították. A head-up kijelző, a műszeregység és a központi kijelző is új kialakítást kapott, így pontosabban jelenítik meg az információkat. Ezen túl a Mazda 3-nak 8,8 colos, széles központi kijelzője van.Nem spórolták ki a vezetéssegítő asszisztenseket sem, immár akár 15 alrendszert fog össze az i-Activsense biztonsági csomag. Ennek része az új 360°-os kamera, a gyalogosokra és kerékpárosokra ügyelő fékasszisztens, és az autó már nemcsak a hátsó, de az első keresztirányú forgalomra is figyel. Nézi a sofőr fáradását, és a távolságtartó tempomat a start-stop rendszerrel is együttműködik, ami a dugóban araszolásnál különösen hasznos.Az új Mazda 3 európai benzinmotor-kínálatában 1,5 és 2,0 literes Skyactiv-G erőforrások kaptak helyet, a kisebbik 122 lóerős. Emellett egy 1,8 literes Skyactiv-D dízelmotor is rendelhető, ennek teljesítménye 116 lóerő. A normál benzineseknél 20-30 százalékkal takarékosabb új motort a Mazda új M Hybrid rendszere támogatja.A modell alapára a 122 lóerős benzinmotorral 7,05 millió forint, van abban valami magabiztosság, hogy nem 6,999. A nagyobb, 181 lóerős benzines modellbe 8,1 millió forintért ülhet a vevő, a dízel induló ára 7,7 millió forint.