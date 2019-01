Zöld rezsicsökkentés: ütemes a töltőállomások telepítése Szegeden, jön a villanyautók aranykora

Tesztben a Népkert sori töltővel az Opel Ampera és a Tesla. Fotó: Karnok Csaba

Kevés vagy sok?



A zöld rendszám bevezetésekor 2015-ben még csak 300 tisztán elektromos autó volt Magyarországon, jelenleg több mint 4000 gurul belőlük, és ugyanennyire tehető a tölthető plug-in hibridek száma is. Darabra elvileg elegendő lenne a mai töltőhálózat is, ám a területi egyenlőtlenség miatt a helyzet közel sem optimális. Az ország átjárhatóságát javítja majd, hogy 123 ALDI-parkolóban lesz a közeljövőben elektromosautó-töltőállomás, és egyre több bevásárlóközpont jelentkezik ezzel a szolgáltatással.

– Válogathatnak a töltők között a villany- és hibridautósok: egyszerre akár 40 kocsi is tankolhat Szegeden az év végére – írtuk szeptemberben. Bár a célszám nem teljesült, bőséges a választék. Egy országos program részeként ősz óta az újszegedi Népkert soron és a Torontál téren, a Moszkvai körúton, Tarjánban a Víztorony téren és a József Attila sugárúton, valamint a Deák Ferenc Gimnázium előtt már üzembe helyezte a töltőállomásokat az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.A társaság nem változtat azon szokásán, miszerint nem tart szalagátvágós avatókat ahhoz kapcsolódóan, hogy egy-egy, már látható berendezés működik, erről kétféle forrásból szerezhetünk információt. Vagy látjuk, hogy töltődik rajta egy autó, amikor arra gurulunk, a másik opció pedig, hogy honlapjukon, a www.e-mobi.hu portálon, valamint Facebook-oldalukon tájékozódunk. E forrásból tudható, hogy további három pontot helyeznek üzembe a közeljövőben. Ezek a Kossuth Lajos sugárút 47., a Petőfi Sándor sugárút 83. szám alatt, valamint a Felső Tisza-parton, a Vízitelepnél találhatók.Az e-mobis töltők 2 csatlakozósak, azaz minden állomás 2×22 kW leadására képes, amelyeken egyszerre két autó is „tankolhat". – Amíg az otthoni töltés több mint 10 órát is jelenthet, addig oszlopainkon egy elektromos autó általában 1–2 órát töltődik – hangsúlyozza Pénzes László, az e-Mobi társadalmasítási vezetője.Ősszel még úgy tudtuk, hogy 2018 végéig át szeretnék adni Szegeden azokat az új villanyautó-töltőket, amelyeket a Fekete sas utcában, a Stefánián és a Rákóczi téren telepít az önkormányzat. – 11 oszlopról, azaz összesen 22 „konnektorról" tankolhatnak majd egy időben és ingyenesen az elektromos- és hibridautósok – írtuk szeptember első felében. Ezek még nem működnek – nem is nagyon látszanak –, így megkérdeztük az önkormányzatot.– A töltőoszlopok beszerzése központosított közbeszerzés útján történik, és a napokban befejeződik – mondta Nagy Sándor. A városfejlesztési alpolgármestertől megtudtuk, a kiegészítő berendezések beszerzése is folyamatban van, valamint a telepítési és forgalomtechnikai terv is elkészült. – Az időjárás függvényében várhatóan 2019. március végéig megtörténik a komplett töltőoszlopok telepítése – hangsúlyozta.A csúszás egyebek között azért nem veszélyes, mert a régebbi töltők is bejáratottan működnek. Például a TIK oldalában az Ady téren, az SZKT Csáky utcai trolitelepén és az áramszolgáltató Kossuth Lajos sugárúti székháza előtt. Ezen túl természetesen a szegedi autószalonokban is egyre több a lehetőség, az ügyintézés idejére a betérő nyugodtan bedughatja a konnektorba az autóját. Ezek természetesen csak korlátozottan nyilvánosak, mint ahogy a Tisza-parton az EPAM székházához tartózó parkolóban vagy a Novotelnél működő töltőpontok is.