Alapjogokért Központ: főként a CDU-CSU-n múlik a Fidesz néppárti tagsága

A Fidesz európai néppárti (EPP-) tagságának felfüggesztését javasolta a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke egy szerdai nyilatkozatában, Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság EPP-s elnöke pedig ugyancsak szerdán megerősítette álláspontját, miszerint meg kell szüntetni a Fidesz tagságát az Európai Unió jobbközép erőit összefogó pártcsaládban.Annegret Kramp-Karrenbauer, a CDU elnöke német hírportálokon idézett nyilatkozatában kiemelte: "amíg a Fidesz nem állítja helyre teljes mértékben a bizalmat, nem maradhat meg a rendes, teljes jogú tagság".Ezért "járható út" lenne Manfred Weber, az EPP európai parlamenti (EP-) frakcióvezetője és EP-választási csúcsjelöltjének azon javaslata, hogy az alapokmánynak megfelelően függesszék fel a Fidesz tagságát az EPP-ben - tette hozzá.Annegret Kramp-Karrenbauer kiemelte, hogy a Fidesz megtette "az első, elismerésre méltó lépéseket", amelyek azt mutatják, hogy érdemes fenntartani a párbeszédet a párttal.Azonban ezek a lépések nem elégségesek ahhoz, hogy teljes mértékben eloszlassák "a bennem is meglévő kétségeket azzal kapcsolatban, hogy a Fidesz osztja-e az EPP felfogását a közös értékekről, és hogy lehetséges-e a bizalmon alapuló együttműködés a jövőben".Jean-Claude Juncker a Deutschlandfunk német országos közszolgálati rádiónak elmondta, hogy a Fidesz eltávolodott a kereszténydemokrata alapértékektől, ezért már két éve javasolja, hogy zárják ki az EPP-ből.Az EPP politikai közgyűlése szerdai brüsszeli ülésén tárgyal a Fidesz kizárására irányuló indítványokról. Az elnökség a pártcsalád alapokmánya 9. pontja értelmében javaslatot tehet a Fidesz kizárására vagy tagságának felfüggesztésére.Az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója szerint leginkább a német uniópártokon múlik, hogy a Fidesz tagságát felfüggesztik-e az Európai Néppárt szerdai ülésén. Törcsi Péter az M1 aktuális csatornán szerdán azt is mondta, hogy az elmúlt kilenc év azt mutatja, ha a Fidesz nehéz helyzetbe került, a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a bajor Keresztényszociális Unió (CDU) általában kiállt mellette.Kiemelte: a helyzet bizonytalan, mivel eddig egyik német párt vezetője sem közölte, hogy miként voksol majd, illetve mire biztatja delegáltjait. Azért is nehéz megjósolni a szavazás eredményét, mert a felfüggesztést kezdeményező 12 tagpárton kívül kevesen nyilatkoztak arról, hogy támogatják-e a Fidesz elleni indítványt - vélekedett.Az Európai Néppárt 80 pártot tömörít, a kapcsolódó szervezetek delegáltjaival együtt 238 szavazat dönt arról, hogy maradhat-e a nagyobbik magyar kormánypárt a néppártban - mondta Törcsi Péter.