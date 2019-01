Bakondi: nem csökkent a migráció szervezettsége

Bakondi György az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában azt mondta, a magyar határ lezárása után Horvátország felé terelődött a fő útvonal, most a nyugat-balkáni országok is erősebben lépnek fel, és a szervezők, csempészek új irányokat keresnek.



A szakember hangsúlyozta, a politikai helyzet megváltozott a nemzetállamokban, már nem gondolják, hogy jó, ha egyre több migráns érkezik, ezért visszaállítják a határellenőrzéseket. Ez viszont a schengeni egyezményt sodorja veszélybe, viszont egyik országnak sem érdeke, hogy a belső határokon nehézkes legyen a mozgás. Ezért is lenne fontos - tette hozzá Bakondi György - , hogy a migrációt lehetőség a schengeni határoktól minél távolabb feltartóztassák.