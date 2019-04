Életmentő csapadék érkezett a növényeknek

A növények számára életmentő csapadék érkezett a napokban, de továbbra is sokfelé száraz a talajok felső rétege, amin az egész hétre jellemző csapadékos időjárás javíthat - írta agrometeorológiai elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn.



A múlt heti eső ellenére a talajok felső 20 centiméteres rétege a Dunántúlon sokfelé továbbra is száraz, az ország keleti felén és a Dunántúl délkeleti részén ugyanakkor javult a helyzet. A felső 50 centiméter talajnedvessége is csak foltokban van a kritikus 40 százalék alatt, de még mindig nagy területre kiterjedően nem éri el az 50 százalékot.



Az őszi kalászosok a szárbaszökkenés állapotában vannak, a tavasziaknál pedig a bokrosodás kezdődik, mindkettőnek szüksége van a csapadékra. Kiemelték azt is, a csapadékos idő nemcsak a haszonnövények fejlődésére, hanem a gyomok növekedésére, a kártevők elszaporodására és a különböző növénybetegségek elterjedésére is kedvezően hat.



A vízhiány a felső 1 méteres rétegben továbbra is magas, általában 60 és 110 milliméter közötti, további eső kellene a talajok átnedvesítéséhez, a növények ideális fejlődéséhez. Kecskemét térségében továbbra is 170 milliméterrel kevesebb volt a csapadék az ideálisnál, annak körülbelül a fele hullott le. Nyíregyháza környékén valamivel jobb a helyzet, itt 110 milliméter körüli az elmaradás, az ideálisnak körülbelül a kétharmada esett a vetés óta.



A hőmérséklettel nincs probléma, az őszi búzára számított hőösszeg országszerte az optimális érték fölött van.



