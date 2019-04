Kocsis Máté: Magyarország a családtámogatás mellett kötelezte el magát

Magyarország és a kormány nem a bevándorlás szervezése, hanem a családok támogatása mellett kötelezte el magát - mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője kedden Budapesten, sajtótájékoztatón, miután előző nap az Országgyűlés nagy többséggel elfogadta a kormány családvédelmi akciótervének bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokat.



"Magyarország jövőjét nem a migránsokban, hanem a magyar gyermekekben látjuk biztosítottnak" - fogalmazott Kocsis Máté, kiemelve, hogy Magyarország első az európai uniós országok között a családtámogatásra költött források rangsorában.



A frakcióvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy a parlament döntése egy magas részvételű nemzeti konzultáción alapult. Ez megerősítette a kormányoldalt abban - folytatta -, hogy a jövőben is legyenek nemzeti konzultációk az ország jövőjét meghatározó ügyekben.



Novák Katalin család- és ifjúságügyi államtitkár azt hangsúlyozta, hogy a családvédelmi akcióterv nyújtotta új lehetőségek soha nem látott mozgásteret jelentenek a gyermeket vállaló fiataloknak. "Soha ennyi támogatást nem kaptak még Magyarországon a fiatalok a családalapításhoz, gyermekvállaláshoz, mint most" - mondta, hozzátéve ugyanakkor, hogy azokat is segítik, akik már gyermeket nevelnek.



A hétpontos akcióterv négy pontja - a babaváró támogatás, a csok bővítése, a jelzáloghitel-elengedés körének kiterjesztése és mértékének bővülése, valamint a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása - július 1-jén lép hatályba. A bölcsődei rendszer fejlesztése folyamatos, a további két ponthoz, a nagyszülői gyedhez és a négygyermekes édesanyák szja-mentességéhez pedig még szükség lesz az Országgyűlés döntésére az őszi ülésszakban - közölte.



Arról a nyilvánosságra került felvételről, amelyen az látható, hogy a fideszes Pócs János kazánba zárja egy cigány származású alkalmazottját, akit felgyújtással "fenyeget", Kocsis Máté kérdésre válaszolva azt mondta: amit tett, az helytelen és szerencsétlen dolog, mert durva félreértésekre adhat okot. Ezt tisztázta a képviselővel, aki ezt belátta. Azt is kiemelte ugyanakkor, hogy Pócs János - aki a videó készítésekor még nem volt a parlament tagja - egész élete során nagyon sok nehéz sorsú cigány embernek adott munkát és sok cigány családnak megélhetést. Ezért minden vele szemben felhozott, cigányellenességről szóló vád hamis - szögezte le.



A Pócs János lemondását követelő ellenzékiek sajtótájékoztatójára úgy reagált: amit az ellenzék művel az ügyben, az maga a kettős mérce. A Fidesz nem vesz részt abban az ellenzéki politikai kampányjátékban, hogy a baloldal szerint egy parlamenti képviselőnek zsidókat listázni lehet, zsidó emlékművet leköpni lehet, karlendítéssel dúsított esküvői fotó után magas párttisztséget betölteni lehet, lakásmaffiaügyekbe keveredni vagy házfelújítással el nem számolni lehet, de nem lehet megtartani a mandátumot egy szerencsétlen baráti viccelődés esetén.



A Fidesz európai néppárti tagsága ügyében Novák Katalin - aki a kormánypárt alelnökeként vezeti a néppárti delegációval tárgyaló Fidesz-testületet - szintén kérdésre válaszolva elmondta: kedden levelet küldött a néppárti bizottság tagjainak, felvéve velük a kapcsolatot, és jelezte nekik, hogy nyitottak a tényeken alapuló beszélgetésre, mellékletként pedig csatolt egy mintegy 130 oldalas, tényekkel alátámasztatott dokumentumot.



Hozzátette: az általa vezetett bizottság munkája elsősorban a jövőről szól, válaszolnak a felmerülő kérdésekre, és foglalkoznak azzal, hogy a májusi EP-választás után milyen lesz az EU politikai térképe, mely erők mondanak nemet a bevándorlásra és melyek támogatják.



Azzal kapcsolatban, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője és csúcsjelöltje azt mondta, ha csak a Fidesz szavazataival tudna bizottsági elnökké válni, akkor nem fogadná el a megbízatást, Novák Katalin úgy értékelt: ez egy elhamarkodott kijelentésnek tűnik, amit nyilván a nagy médianyomás hatására tett Manfred Weber.