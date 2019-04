Nem zár be a miskolci gyermekváros

Nem szűnik meg a miskolci gyermekváros, az intézmény uniós fejlesztési program keretében újul meg, ahogy az ország többi korszerűtlen gyermekotthona is - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) sajtóhírekre reagálva pénteken az MTI-vel.



Úgy fogalmaztak, a szociális ellátás "nem üres épületekről, hanem emberekről szól. Így értelmezhetetlen, ha valaki egy leromlott épület bezárását összekeveri egy magasabb színvonalú intézménybe való költözéssel". Megjegyezték, a korszerűtlen miskolci gyermekvárost fejlesztő projekt 2017-ben indult, a változások során egyetlen férőhely sem szűnik meg.



A Magyar Hírlap csütörtöki számában írta azt, hogy hamarosan bezár a nagy múltú miskolci gyermekváros, lakóit nevelőszülőknél helyezik el.



Korábban írtuk:



Hamarosan bezár a nagy múltú miskolci gyermekváros, lakóit nevelőszülőknél helyezik el - írta a Magyar Hírlap csütörtökön.



A lapnak Radomszki Lászlóné, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének igazgatója elmondta: egyelőre kérdéses az intézmény bezárásának időpontja. A gyermekeket három különböző helyszínen, Miskolcon, Izsófalván és Szikszón helyezik majd el. Ezek közül az első kettő építése jól halad, Szikszón még nem kezdődött el a beruházás - tette hozzá.



A szakember azt is elmondta, szeretnék, ha a gyermekek nagy része nevelőszülőkhöz kerülne, ezen is dolgoznak még.



Szarka Attila gyermekvédelmi szakértő a Magyar Hírlap érdeklődésére közölte: olyan bázisokat tudnak kialakítani a miskolci intézmény helyett, amelyek jobban tudják szolgálni a gyermekek fejlődését, illetve képviselni az érdekeiket.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)