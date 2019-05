NMHH: jogszerűtlen összegeket követelt a UPC az előfizetőitől

A UPC Magyarország Kft. jogszerűtlen összegeket követelt 2017-ben az előfizetőitől a határozott idejű szerződések felmondásakor, emiatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 20 millió forintos bírságot szabott ki a szolgáltatóra, a UPC bírósághoz fordult a hatóság döntése miatt, a Kúria azonban helyben hagyta az NMHH határozatát - közölte a hatóság hétfőn az MTI-vel.



A UPC a szabálytalan gyakorlatával sok százezer előfizetőt veszélyeztetett, a konkrét érdeksérelmet szenvedett előfizetők száma pedig több százra tehető. A jogsértés a hírközlési szolgáltatások piacára is számottevő hatást gyakorolt, hiszen a szolgáltató jogszerűtlen piaci eszközökkel kötött magához előfizetőket.



A közlemény szerint az NMHH még 2017-ben megállapította, hogy a UPC bizonyos esetekben garanciális szabályokat sértett azzal, hogy a határozott idejű szerződés felmondásakor nem csupán az igénybe vett kedvezményeket követelte vissza előfizetőitől, hanem a már megszűnt korábbi szerződésben adott kedvezmények egy részét is kiszámlázta előfizetőinek, akiknek így jóval magasabb kötbért kellett fizetniük.



Az NMHH szerint azzal is jogsértést követett el a szolgáltató, hogy a jogszabályokban rögzítettnél magasabb összegben számította a kedvezményeket azokban az esetekben, amikor egy előfizető egyszerre több szolgáltatást vett igénybe. Ugyanis ilyenkor a UPC nem az akciós határozatlan idejű szolgáltatás árából, hanem a szolgáltatás listaárából számította a kedvezmény mértékét, ráadásul a szolgáltató jogszerűtlen gyakorlatát az általános szerződési feltételeiben is rögzítette.



A hírközlési hatóság a bírság megfizetése mellett arra is kötelezte a UPC-t, hogy módosítsa a cég általános szerződési feltételeinek jogsértő részeit, illetve, hogy a jövőben kizárólag a megszűnt szerződésből eredő, annak határozott idejéből adódó kedvezmények megtérítését követelje előfizetőitől.