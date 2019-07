Novák: először szerveztek Erzsébet-tábort diabéteszes gyerekeknek - Fotók

Fotó: MTI

Fotó: MTI

Fotó: MTI

Novák Katalin elmondta, több mint 400 diabéteszes gyerek vehet részt az idén először kifejezetten nekik szervezett táborokban, közülük mintegy 300-an ottalvós, a többiek napközis táborban tölthetnek el egy-egy hetet. A táborok szervezése a kezelőorvosok és a diabétesz centrumok bekapcsolódásával zajlik, az Erzsébet táborok pedig az infrastruktúrát adják, segítenek a megvalósításban és a finanszírozást is ők bonyolítják le - ismertette az államtitkár.Hozzátette, a központi költségvetési forrásból megvalósuló Erzsébet-táborokban is nyaralnak diabéteszes gyerekek, Zánkán és a Gyógyító Szent Erzsébet-táborokban 100-100 gyerek kapcsolódhat ki.Novák Katalin kiemelte, szeretnének a diabéteszes gyerekeknek is biztonságos nyaralási lehetőséget kínálni, mivel az érintett családoknak komoly kihívást jelent a betegség, az életük nehezen tervezhető, nem kiszámítható, a helyzetüket pedig tovább nehezíti, hogy a társadalom is keveset tud erről az állapotról.Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott felidézte, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Jónak lenni jó! tavaly karácsonyi kampányának fókuszába a diabétesz került, a szakmai szervezetek pedig azt javasolták, hogy a befolyt összegből táborokat szervezzenek a betegségben érintett gyerekeknek.Az összegyűlt 130 millió forintból valósultak meg a diabétesz Erzsébet-táborok 11 szervezet bevonásával - tette hozzá.A miniszterelnöki megbízott azt hangoztatta, hogy Magyarországon több mint 1,2 millió ember él diabétesszel, a kormány pedig stratégiai partnerként tekint az őket összefogó szervezetekre és érdekképviseletekre, valamint kiemelt társadalmi ügyként kezelik a helyzetüket, ennek erősítése érdekében pedig tavaly stratégiai megállapodást is kötött velük, amelyet idén szeretne majd megújítani.Hornyák Tibor, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány elnöke azt mondta, örömükre szolgál, ha minél több gyerek tud biztonságos körülmények között nyaralni, ennek érdekében pedig azokat a tábori formákat támogatták, amely a meglévő diabétesz centrumokban már léteznek és beváltak.Siklósi Beatrix, az M5 csatorna igazgatója elmondta, 2012-ben indították a Jónak lenni jó! kampányt, amelyben a rászorulóknak segítenek elsősorban szeretetszolgálatokon keresztül.Tavaly először viszont egy társadalmi réteget, a diabéteszeseket karolták fel, felhívásukra pedig megmozdult az egész ország, sőt érkeztek felajánlások a határokon túlról is, és olyan hírességek csatlakoztak az akcióhoz mint Lionel Messi, Placido Domingo, José Carreras, Hosszú Katinka és Balczó András.Kiemelte, a közmédia az akcióval ismét eleget tudott tenni a legfontosabb feladatainak, jó ügyeket szolgált és formálni tudta a társadalmat.Barkai László, a Magyar Diabetes Társaság korábbi elnöke szerint a diabétesz táborok több fontos feladatot is ellátnak, a gyerekek ugyanis találkozhatnak kortársaikkal, így nem szeparálódnak, szembesülhetnek a betegségükből eredő élethelyzetekkel és megtanulhatják kezelni ezeket.