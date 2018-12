Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség az Újlak utcai emberölés ügyében

Az ügy vádlottja és a sértett ugyanannak a budapesti gimnáziumnak a tanulója volt. Miután megismerkedtek, a fiú udvarolni kezdett a nála egy évvel idősebb lánynak, majd egy ideig kapcsolatban is voltak, a vádlott féltékenysége, és ebből adódó viselkedése miatt azonban a lány végül 2017 októberében szakított vele - közölte a Fővárosi Főügyészség. Továbbá elmondták:



A vádlott a sértett döntését nem fogadta el, az elutasítást nem vette tudomásul, a szakítást követően sűrű telefonhívásokkal és üzenetekkel zaklatta a lányt, így próbálta rávenni őt a kapcsolat felvételére. A sértett többször kérte volt barátját, hogy hagyja őt békén, egyúttal azonban attól is tartott, hogy a fiú esetlegesen kárt tesz magában.



A vádirat szerint 2018. január 12-én a sértett egy buszmegállóban találkozott a fiúval, együtt buszra szálltak, és a vádlott hazakísérte őt a XVII. kerületi lakóházba. A lépcsőházban folytatták a beszélgetést, ami azonban egy idő után vitává, majd veszekedéssé fajult. Ennek során a vádlott a hátizsákjából elővett egy kést, és azzal a fiatal lányt súlyosan bántalmazta.



A súlyos bántalmazás következében a sértett azonnal elveszítette az eszméletét és a földre zuhant, ekkor a vádlott őt a földön hagyva, kiszaladt a házból.



A sértett halála elkerülhetetlenül bekövetkezett, életének megmentésére nem volt esély.



A Fővárosi Főügyészség a fiatalkorú vádlottal szemben aljas indokkal elkövetett emberölés bűntette miatt nyújtott be vádiratot az illetékes bíróságra. Életkorára tekintettel, a vele szemben kiszabható büntetés felső határa 15 évig terjedő szabadságvesztés.



A vádlott jelenleg is letartóztatásban van, és a Fővárosi Főügyészség indítványt tett a kényszerintézkedés további fenntartására.