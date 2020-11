Jodi Picoult: A nővérem húga

Talán nincs is annál nehezebb, mint amikor egy édesanyának arról kell döntenie, szenvedést okozzon-e egyik gyermekének azért, hogy élhessen a másik. Sarah ezzel a teherrel kell élje életét, hiszen Kate-ről már korán, 2 éves korában kiderült: leukémiás. A betegség egy ritka fajtájával küzd, ráadásul a családban senki nem megfelelő donor számára. Férjével kétségbeesésükben a tudományhoz fordultak, és lombikban „előállíttatták” kislányuk genetikailag tökéletes donorját, Annát. A kislányt számtalan kellemetlen és fájdalmas vizsgálatnak tették ki élete során: vért és csontvelőt adott kicsi korától kezdve nővérének. Amikor azonban szülei arra kérik, egyik veséjét is ajánlja fel haldokló nővérének, az ekkorra már 13 éves Anna fellázad és ügyvédet fogad, hogy beperelje szüleit, hogy önrendelkezési jogot nyerjen a saját teste fölött.

A regényben több szereplő élete bontakozik ki párhuzamosan. Megismerhetjük Jesse-t, a család legidősebb gyermekét, aki, mivel semmi figyelmet nem kap a család rák elleni küzdelme miatt, teljesen elzüllik. Beleláthatunk a tűzoltóként dolgozó apa mindennapjaiba is, aki mások életéért küzd, miközben saját lányán nem tud segíteni. És ott van a család életébe belecsöppenő ügyvéd, Campbell, aki maga is titokzatos figura, hiszen segítő kutyával közlekedik mindenhova, de senkinek nem árulja el, miért. Az ő feladata, hogy a jogi végzettségű édesanyával szemben képviselje a bíróságon a kislányt, aki egyszerűen csak besétált hozzá és zsebpénzét ajánlotta fel neki azért, hogy szabadítsa meg az évek óta rá nehezedő tehertől. Attól, hogy soha sehova nem mehet, mert nővérének bármikor szüksége lehet rá, és attól, hogy nem mondhatja azt: nem akar tovább haldokló testvére megmentője lenni.

A regény a szívfacsaró történet mellett számos morális kérdést is feszeget. Ott van az édesanya, aki pontosan tudja, hogy a vesedonáció már nem egy vérvétel-szintű apróság, lényegében lánya egyik szervét kéri a másik számára. Ki kell mondja, hogy egyik gyermekét a másik elé helyezi, miközben azért sem vethetne rá senki követ, hogy haldokló lányáért képes bármit megtenni. És ott van Anna dilemmája is: imádott testvére feje fölött gyakorlatilag a halálos ítéletet mondja ki azzal, hogy megtagadja a transzplantációt. Tisztában van vele, hiszen az orvosok megmondták, hogy Kate válaszút elé érkezett, ha nem kap vesét, meghal. De tudja, hogy egyszer meg kell húzni a határt, hiszen egész életük a bizakodásról szólt. Mindig azt hallgatta, hogy ezután majd jobb lesz. És bár ez valóban így volt, újra és újra nyertek néhány évet, de sosem volt végleges a megoldás, amit az orvosok találtak, Kate állapota egy idő után megint romlott. Ráadásul azt is tudja, hogy azzal, ha nővére meghalna, ő is „szabadulna” és végre olyan életet élhetne, mint minden más gyerek. Különös karakter az apa figurája, hiszen ő az, aki nagyjából mindkét oldal érveit megérti. Bár a történetben figurája súlytalan, mégis izgalmassá teszi a történetvezetést a tény, hogy egy ponton kimondja: szerinte nem kellene Annát több tortúrának kitenni, ezzel kvázi azt is elismeri, hogy szerinte fel kellene hagyni a Kate-ért folytatott, kilátástalannak tűnő küzdelemmel.

Azzal, hogy életükbe belelátunk, hamar rájövünk, hogy senkit nem szabad döntése alapján elítélni, hiszen a helyzet soha nem egyszerűen fekete és fehér, még ha első ránézésre annak is tűnik. A regény egy széthulló család életét mutatja be, és azt, milyen furcsa helyzethez vezethet, hogy a tudomány ma már szinte mindenre képes. Aki szereti a jogi történeteket, az is élvezettel olvashatja, hiszen végigkísérhetjük a tárgyalást, egészen a jogerős döntésig. Az ügyvéd élettörténete folyamatosan kérdések között tartja az olvasót, így azért is izgulhatunk, milyen titkot őriz, és persze ott van az írónőre jellemző csattanó is, mely teljesen megfordítja a történet menetét. Megrázó és elgondolkodtató történetet kap ettől a regénytől az olvasó, mely valószínűleg még jó ideig a hatása alatt is tartja azok után is, hogy az utolsó oldal után összecsukta a könyvet.